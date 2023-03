Neuralink : les autorités interdisent à Elon Musk de tester sa puce sur des cerveaux humains

En 2022, la société Neuralink d'Elon Musk a tenté, et échoué, à obtenir l'autorisation de la FDA (les autorités américaines) pour mener un essai sur l'homme de son interface cerveau-ordinateur (ICU) implantable, selon un rapport de Reuters.

Les régulateurs de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont vraisemblablement interdit à Neuralink, la société fondée par Elon Musk, de tester ses implants cérébraux sur les humains. C’est un véritable coup de massue pour le milliardaire, qui espérait implanter ses puces dans le cerveau de l’Homme dès 2023.

Pour rappel, la société a déjà présenté une démonstration bluffante de sa technologie. On pouvait notamment voir un singe jouant à Pong par la pensée, et un autre taper sur un clavier virtuel sans le toucher pour demander sa friandise préférée.

Pas de Neuralink sur l’Homme pour l’instant

La nouvelle du rejet de la demande de Neuralink par la FDA provient d'un nouveau rapport de Reuters. L'agence s'est entretenue avec plus d'une demi-douzaine d'employés, anciens et actuels, qui ont donné des détails sur le rejet de la demande, qui remonte en fait à environ un an. Le refus de la FDA n'était pas connu publiquement auparavant.

D’après les autorités, le “lacet neuronal” qui forme l'implant pourrait migrer à travers les tissus mous du cerveau, mais ce n’est pas la seule crainte de la FDA. Selon elle, le dispositif pourrait surchauffer, la batterie implantée pourrait tomber en panne, et le retrait de la puce dans n'importe quelles circonstances de défaillance, de rejet ou d'infection pourrait endommager le cerveau. Des scientifiques avaient d’ailleurs déjà alerté sur les dangers que représentait Neuralink pour l’Homme.

Selon le rapport de Reuters, la FDA cherche à être rassurée sur le système de batterie de la société BCI, qui utilise des capacités de charge transdermique inédites. En effet, une défaillance de la batterie pourrait provoquer une surcharge de courant électrique ou de chaleur susceptible d'entraîner des dommages cérébraux graves et irréparables.

Il reste donc à voir si Neuralink demandera prochainement une nouvelle autorisation pour tester son implant sur un cerveau humain, et surtout si celle-ci sera cette fois-ci acceptée par les régulateurs américains. Lors de la journée portes ouvertes de Neuralink en novembre dernier, Musk a affirmé que la société obtiendrait l'approbation de la FDA « dans les six mois », c'est-à-dire d'ici le printemps, mais cela semble de plus en plus improbable.