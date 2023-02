MIUI 14 : voici la liste des smartphones Xiaomi qui recevront bientôt la mise à jour

À l’occasion de la conférence annuelle MWC 2023, Xiaomi a dévoilé une nouvelle version de sa surcouche maison pour smartphones : MIUI 14. On sait d’ailleurs déjà quels modèles en profiteront bientôt.

Xiaomi a lancé de nouveaux Xiaomi 13 Lite, 13 et 13 Pro à la conférence MWC 2023 à Barcelone, et tous sont sortis avec une nouvelle version de la surcouche du fabricant : MIUI 14. Au programme, le fabricant chinois promet une interface repensée avec des icônes plus grandes, une meilleure optimisation de l’espace occupé par l’OS ou encore une sécurité améliorée au sein même des appareils. C'est-à-dire que vos données ne transiteront pas vers des serveurs externes.

Dans notre test du Xiaomi 13 Pro, nous avons également remarqué des améliorations plus discrètes, notamment en ce qui concerne les bugs et la fluidité de la surcouche. Celle-ci est beaucoup agréable à utiliser, et devrait permettre aux smartphones les moins puissants de profiter d’une seconde jeunesse. Reste à savoir si votre appareil est bien compatible.

Quels smartphones Xiaomi recevront MIUI 14 au cours des prochaines semaines ?

Xiaomi a dévoilé la liste de plusieurs dizaines de smartphones qui devraient recevoir MIUI au premier trimestre 2023, c’est-à-dire d’ici fin mars. Voici la liste complète :

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

On y trouve sans surprise surtout des appareils haut de gamme, ainsi que quelques appareils de milieu de gamme sous la marque Redmi. Il ne s’agit évidemment pas de la liste de tous les appareils qui seront compatibles avec MIUI 14, mais Xiaomi n’a pas dévoilé de calendrier de déploiement plus précis que cela pour les mois à venir.

Si votre smartphone ne fait pas partie de ce premier lot d’appareils et que vous vous demandez s’il recevra bien la nouvelle version, vous pouvez aller consulter notre liste non officielle des appareils qui recevront la mise à jour. Bonne surprise, il semblerait même que cinq autres appareils qui n’auraient pas dû la recevoir en profiteront tout de même.