Windows 12 : Intel lâche un premier indice sur la nouvelle version de l’OS

Intel serait-il déjà en train de préparer le terrain pour Windows 12 ? C’est en tout cas ce qu’affirme un leaker. Selon lui, les prochains processeurs du constructeur seraient adaptés pour le futur système d’exploitation. Microsoft souhaitant accélérer le rythme de sortie de ses OS, cette fuite a du sens.

Microsoft serait en train de préparer Windows 12 et c’est Intel qui vend la mèche, selon le leaker @leaf_hobby. Il a en effet révélé une chose très intéressante concernant le futur OS de la firme de Redmond.

Dans un tweet supprimé depuis, @leaf_hobby donne des infos sur la prochaine génération de processeurs Intel, les Meteor Lake. Des détails techniques sont donnés, comme la présence de 20 ports PCIe Gen 5 sur la plateforme, mais c’est bien une mention à un OS qui n'existe pas encore qui a attiré l’attention. Il est en effet dit que cette génération serait compatible avec Windows 12.

Windows 12 déjà en chantier chez Microsoft

Intel n’a pas commenté la fuite, ni même Microsoft. Pourtant, tout porte à croire que la prochaine version de Windows arrivera bien plus tôt que prévu. Microsoft espère en effet accélérer son rythme de sortie, diffusant une nouvelle itération tous les trois ans. Windows 11 étant arrivé sur le marché en 2021, Windows 12 pourrait donc arriver dès l’année prochaine. Pour rappel, il s’est écoulé six ans entre Windows 10 et Windows 11.

Interviewé par The Verge il y a quelques jours, Yusuf Mehdi de Microsoft a donné quelques indices sur la direction de ce futur OS :

« Alors que nous commençons à développer les futures versions de Windows, nous réfléchissons aux autres applications dans lesquelles l’IA pourrait jouer un rôle naturel en termes d’expérience utilisateur. »

L’IA devrait donc être au centre de l’expérience Windows 12. Ce n’est pas réellement une surprise, étant donné que Microsoft met le paquet sur cette technologie. La prochaine mise à jour de Windows 11 va d’ailleurs miser là-dessus en intégrant une barre de recherche dédiée directement dans la barre des tâches.

Il faudra toutefois attendre encore un peu avant d’en savoir plus sur Windows 12. Si le calendrier suggéré par la firme de Redmond est respecté, nous devrions pouvoir l’utiliser dès la fin de l’année 2024.

Source : The Verge