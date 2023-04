Des nouvelles de Windows 12, le nombre fichiers à stocker dans le Drive désormais limité, c’est le récap’ de la semaine

Microsoft prévoit de moderniser son OS, Google Drive limite son stockage à 5 millions de fichiers, ChatGPT met en danger vos informations de paiement, c’est le récap’ de la semaine.

Attention, si vous utilisez ChatGPT, sachez que vos données personnelles pourraient avoir fuité. Alors que Google déçoit ses utilisateurs en bridant le nombre de fichiers à stocker dans le Drive, Samsung ajoute la fonction Image Clipper à plusieurs anciens Galaxy. Bonne nouvelle, dès le 1er juin, vous pourrez résilier tous vos abonnements en ligne en quelques minutes seulement.

Windows 12 continue de faire parler de lui

À en croire la dernière rumeur en date, Microsoft pourrait proposer un nouveau processus pour Windows 12, baptisé CorePC et succédant au projet Core OS. Windows pourrait être plus modulable et l’OS pourrait être scinder en « états » et ainsi concurrencer Chrome OS. L’intelligence artificielle pourrait être également très présente dans le fonctionnement de CorePC.

Lire : Windows 12 s’annonce comme une petite révolution, voici comment Microsoft compte s’y prendre

Une fuite affecte ChatGPT et mets vos données bancaires en danger

Alors que déjà plus de 100 millions de personnes utilisent désormais ChatGPT, Open AI a reconnu que son chatbot avait été victime d’hackers. En effet, les informations personnelles de nombreux abonnés ont fuité, telles que leurs adresses e-mail ou encore leurs données bancaires.

Lire : ChatGPT : si vous êtes abonnés, vos informations de paiement sont probablement dans la nature

Une nouvelle limitation de fichiers dans Google Drive

Le stockage de fichiers et de dossiers dans Google Drive est désormais limité, comme le témoignent de nombreux membres de Reddit. Quel que soit le volume d’espace de stockage de votre abonnement, vous serez désormais limité à 5 millions de fichiers. Les utilisateurs ont été déçus de constater cette restriction, d’autant que Google ne les a pas avertis de cette nouvelle mesure.

Lire : Google a discrètement plafonné le nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans Drive

Certains Galaxy bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité photo

La fonction Image Clipper, jusqu’à présent réservée aux smartphones haut de gamme de Samsung, pourrait arriver sur d’autres appareils Galaxy plus anciens. Cette fonctionnalité photo permet aux utilisateurs d’extraire une personne ou un objet d’un cliché. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des smartphones Galaxy qui pourraient profiter d’Image Clipper dès le mois d’avril.

Lire : Samsung Galaxy S23 : cette fonctionnalité géniale arrive sur d’autres smartphones, voici lesquels

Il sera bientôt plus facile de résilier vos contrats

Alors que la résiliation de contrat a toujours été très laborieuse, l’article 15 de la loi du 16 août 2022 qui concerne les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat devrait enfin vous simplifier la vie. En effet, dès le 1er juin 2023, vous pourrez mettre fin à vos abonnements en ligne en quelques clics seulement dans l’espace client.

Lire : Résilier son abonnement : le gouvernement va mettre fin au calvaire le 1er juin 2023

Nos tests de la semaine

Nothing Ear 2 : jolis mais décevants

Si l’on reconnait aux Nothing Ear 2 un design original, la fiche technique est loin de nous avoir impressionnés. Le système Press Control n’est pas pratique, l’autonomie est décevante et la distorsion est élevée à haut volume. Cela étant dit, les Nothing Ear 2 offrent un son correct pour ce tarif et le maintien des écouteurs est excellent.

Lire : Test Nothing Ear 2 : un design fantastique qui cache de grosses faiblesses

Motorola Edge 30 Ultra : un très bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez un smartphone performant à moins de 900 euros, le Edge 30 Ultra pourrait vous séduire. On adore son écran très bien calibré et lumineux, sa compatibilité Dolby Atmos, sa bonne autonomie et sa recharge très rapide. Côté photo, les trois capteurs nous ont agréablement surpris, même si le lissage sur les portraits est trop appuyé. On regrette la disparition des écouteurs dans la boîte.

Lire : Test Motorola Edge 30 Ultra : un smartphone aussi bon que méconnu

Honor Band 7 : on aurait aimé plus de nouveautés

Le Honor Band 7 est un bracelet connecté parfaitement conçu et qui propose une fiche technique complète. On adore la qualité de son écran, son design, son autonomie remarquable, ses menus et sa navigation simples et son prix très raisonnable. Cela étant dit, on aurait apprécié davantage de nouveautés par rapport au Band 6, l’absence de mode Always On et la pauvreté de la gestion des notifications.

Lire : Test Honor Band 7 : le bracelet connecté au bon rapport qualité-prix, éclipsé par son prédécesseur

Odyssey Neo G7 Mini LED : un joli design mais une partie logicielle décevante

Samsung propose ici une TV idéale pour le jeu vidéo, grâce à sa belle dalle Mini-Led, son excellente luminosité et son bon contraste. L’Odyssey Neo G7 Mini LED est doté d’un joli design et d’une connectique complète. Mais ce n’est pas un produit parfait. La partie logicielle notamment est très fouillis et nous avons été victimes de plusieurs bugs et lenteurs lors de notre test.

Lire : Test Odyssey Neo G7 Mini LED : un bon écran qui ne sait pas sur quel pied danser