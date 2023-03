Windows 12 s’annonce comme une petite révolution, voici comment Microsoft compte s’y prendre

Microsoft pourrait changer le cœur même de son OS avec Windows 12. En effet, la firme de Redmond devrait revoir son fonctionnement interne afin de pouvoir le décliner sur différentes plateformes, même peu puissantes. Une chose qui avait déjà été tentée avec Windows 11.

Windows 12 fait de plus en plus parler de lui et aujourd’hui, c’est son fonctionnement interne qui est au centre de l’attention. Selon Zac Bowden de Windows Central, la firme américaine serait en train de travailler depuis un moment sur un nouveau processus pour son système d’exploitation : CorePC.

Succédant au projet Core OS, ce système reprend le même principe, c’est-à-dire offrir une « base » commune à toutes les versions de Windows afin de décliner l’OS sur différentes plateformes. Le but est de développer un socle commun, qui se composerait du strict minimum afin de s’adapter partout. Le focus serait mis sur la compatibilité native avec les applications Win32.

Windows 12 pourrait grandement moderniser Windows

Avec CorePC, le but est donc de créer un Windows modulable à l’infini sur lequel viendrait se greffer différentes couches en fonction de la plateforme. Pour ça, Microsoft pourrait utiliser une méthode très différente que par le passé, c’est-à-dire scinder son OS en « états » afin de pouvoir les mettre à jour séparément et rapidement. Ce n’est pas le cas avec Windows 11 aujourd’hui.

Avec cette innovation, il serait plus aisé pour Microsoft de porter son Windows sur des machines peu puissantes, et ainsi concurrencer directement Chrome OS. Il est vrai qu’aujourd’hui, Windows 11 sur des machines ARM n’est pas forcément le plus complet, ce ne serait plus le cas avec CorePC. On peut imaginer beaucoup d’autres applications. Windows Central indique qu'une version peu gourmande de ce nouveau Windows fonctionne dans les locaux de Microsoft.

Le site américain ajoute que ce CorePC utiliserait beaucoup l’IA, le nouveau cheval de bataille de Microsoft, et s’inspirerait d’Apple Silicon dans son fonctionnement. Ce sera une petite révolution pour Windows, qui a toujours voulu se décliner sur plusieurs plateformes. On se souvient par exemple de Windows 8 et 10, déclinés à la fois sur smartphone, Xbox ou encore processeurs ARM. Si l’écosystème semblait similaire, c’étaient en réalité des OS développés en parallèle qui n’avaient techniquement rien de commun. Avec CorePC, tout cela serait unifié.

Bien évidemment, il est trop tard pour incorporer cette nouveauté dans Windows 11, et on pourrait donc s’attendre à voir débarquer cette structure avec Windows 12.

Source : Windows Central