Google a discrètement plafonné le nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans Drive

Google se garde bien de l'annoncer publiquement, mais Drive, son service de stockage en ligne, impose une restriction en nombre de dossiers et de fichiers qu'il est possible de créer et d'héberger sur ses serveurs.

Le stockage et les outils bureautiques dans le Cloud font désormais partie de notre quotidien. Google Drive est l’une des plateformes les plus prisées des particuliers comme des professionnels. Ces derniers peuvent, contre paiement, bénéficier d’un stockage allant jusqu’à 30 To. Mais indépendamment de leur poids, le nombre de fichiers et de dossiers qu’il est possible de créer dans Drive est maintenant limité.

Plusieurs membres de Reddit déclarent voir un message d’erreur lorsqu’ils essaient de créer un fichier ou même un dossier vide. L’un d’eux affirme : « j’ai eu le même problème avec mon compte Google Drive 2 To. Il n’est pourtant rempli qu’à 1,62 To ». Après quelques recherches, il découvre que Google a récemment imposé une limite de 5 millions de fichiers sur Drive, et cela, indépendamment du volume de stockage pour lequel vous payez.

Le nombre de fichiers qu'on peut créer dans Drive est limité, des entreprises l'apprennent à leurs dépens

Comme le dit l’intitulé de la conversation Reddit, « si vos fichiers pèsent 400 Ko en moyenne et que vous avez un abonnement Google One de 2 To, vous atteindrez la limite de 5 millions avant de manquer d’espace de stockage ». Pour éviter ce genre de désagrément, la compagnie conseille de faire le ménage dans vos fichiers. Pour les entreprises qui brassent des millions de données chaque jour, c’est une mission impossible, et comme l’affirme un client dans un ticket d’incident adressé à Google : « cela cause des perturbations énormes dans le travail de dizaines de milliers de professionnels ».

Plus que la limitation à cinq millions de fichiers dans Google Drive, c’est la mauvaise communication entourant cette nouvelle mesure qui est reprochée au géant de la Silicon Valley. Peut-être la compagnie craint-elle de perdre ses clients au profit de la concurrence ? En effet, des services équivalents, tels qu’OneDrive de Microsoft ou encore DropBox n’appliquent pas les mêmes limites.

