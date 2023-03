ChatGPT : si vous êtes abonnés, vos informations de paiement sont probablement dans la nature

OpenAI a admis que la fuite qui a affecté ChatGPT la semaine dernière ne concernait pas que les titres des conversations. Les informations personnelles des utilisateurs se sont, elles aussi, retrouvées dans la nature. Rappelons que plus de 100 millions d’internautes se sont laissés séduire par ce chatbot révolutionnaire.

OpenAI améliore son chatbot, ChatGPT, à une cadence infernale. Il ne se passe quasiment pas un jour sans que l’IA de la startup ne clame un nouvel exploit. Il y a moins de quinze jours, elle est devenue multimodale et comprend désormais à la fois le texte et les images. Ces innovations à marche forcée ne s’obtiennent cependant pas sans quelques ratés, au passage.

Que les craintes concernant l’Intelligence artificielle soient fondées ou pas, on ne peut que constater que ChatGPT-4 est devenu un paradis de la désinformation et des fake news. C’est aussi devenu l’outil favori des hackers et escrocs de tout poil. Par ailleurs, la fuite dont a été victime OpenAI la semaine dernière ne concernait pas seulement les historiques de conversations des utilisateurs, mais aussi leurs adresses e-mail et les informations de paiement des abonnés au service ChatGPT Plus.

ChatGPT a brièvement dévoilé les informations personnelles de ses utilisateurs

La compagnie a déclaré : « dans les heures qui ont précédé la mise hors ligne de ChatGPT lundi, certains utilisateurs ont pu voir le nom et le prénom d’un autre utilisateur actif, son adresse électronique, son adresse de paiement, les quatre derniers chiffres (uniquement) d’un numéro de carte de crédit et la date d’expiration de la carte de crédit. Les numéros complets des cartes de crédit n’ont été exposés à aucun moment ».

Il aura fallu une dizaine d’heures aux ingénieurs d’OpenAI pour déterminer que la source du problème (il s’agissait d’un gestionnaire de bases de données nommé Redis). Concernant la fuite des informations personnelles, en revanche, il n’y a pas grand-chose qu’ils puissent faire, si ce n’est prévenir les victimes affectées.