WhatsApp ajoute une fonction de sécurité indispensable, les MacBook Pro iront sur Internet sans Wi-Fi, c’est le récap’

La messagerie WhatsApp ajoute une fonction de sécurité indispensable, les futurs MacBook Pro n'auront pas besoin du Wi-Fi pour aller sur Internet, les Pixel 8 ont des bosses, c’est le récap !



Quoi de neuf sur la planète Tech ? L'intelligence artificielle est visiblement à la fête. Sur le Web Store du navigateur Chrome, qui s'est refait une beauté, une section dédiée à l'IA débarque. Peut-être que vous y trouverez de quoi vous aider dans votre travail, même si ça ne sera pas au niveau des produits de cette startup qui promet de nous faire passer à la semaine de 3 jours. En attendant, voici ce qu'il ne fallait pas manquer de la journée du 21 novembre 2023.

WhatsApp permet enfin de sécuriser son compte avec cette méthode très répandue

Il y a des fonctionnalités tellement évidente que parfois, on oublie que certains services ne les ont pas. La messagerie WhatsApp par exemple, pourtant la plus utilisée au monde, a attendu novembre 2023 pour déployer l'association de son compte à une adresse mail. Vous pouvez désormais recevoir un e-mail pour confirmer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter à WhatsApp. La vérification par SMS est toujours possible si vous préférez.

Plus de détails : WhatsApp déploie enfin une fonctionnalité indispensable pour protéger votre compte

Les prochains MacBook Pro pourront aller sur Internet même sans Wi-Fi

Il s'agit d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais pour les autres, Apple va corriger un défaut de ses MacBook après deux décennies. Jusqu'à présent, pour vous connecter à Internet via un ordinateur portable de la marque à la pomme croquée, il vous faut un réseau Wi-Fi. Avec les futurs modèles, il sera possible de se connecter en 5G à la place, comme le permettent déjà de nombreux PC Windows. Soyez patients : ce ne serait pas avant 2028.

Plus de détails : Les MacBook pourront bientôt naviguer sur le Web sans connexion Wi-Fi

Les Pixel 8 de nombreux utilisateurs ont des bosses sur l'écran

Alors que les iPhone 15 ont leurs problèmes de surchauffe et de brûlures d'écran, voilà que les Pixel 8 et 8 Pro ont des bosses. Oui, oui, des bosses. Des renflements qui semblent provenir d'une pression sur la face intérieure de la dalle OLED du mobile. On ne sait pas pourquoi ils apparaissent. Certes, ça n'empêche pas l'appareil de fonctionner et ça ne gêne même pas l'affichage, mais quand même.

Plus de détails : Pixel 8 et 8 Pro : des bosses apparaissent sur l’écran, les témoignages sont toujours plus nombreux