Windows 11 : la version allégée ne pèse plus que 100 Mo grâce à cette technique

Faire tourner Windows 11 sur à peine 100 Mo de stockage, c’est désormais possible grâce à une version très spéciale qui est uniquement composée de texte. Voici ce que l’on sait à son sujet.

Windows 11 nécessite beaucoup d'espace de stockage et de ressources matérielles pour fonctionner correctement, c’est pourquoi un développeur nommé NTDEV avait créé Tiny11, une version allégée de l’OS de Microsoft qui permettait de l’installer sur des machines moins puissantes.

NTDEV est désormais allé encore plus loin, puisqu’il a réussi à faire tenir Windows 11 dans une minuscule image de 100 Mo, en utilisant un mode texte seul qui supprime tous les éléments graphiques et les applications. Le développeur a partagé une vidéo de son Windows 11 en mode texte, qu'il appelle “Min Wins”, dans laquelle on le voit exécuter un programme appelé “mininit.exe” depuis Windows 10 en mode MS-DOS. Celui-ci charge alors une version minimale de Windows 11 qui ne comporte que quatre dossiers et une invite de commande.

Windows 11 a droit à une version avec uniquement du texte

Le Windows 11 en mode texte n'est pas censé être un système d'exploitation pratique ou convivial, mais doit plutôt être vu comme une prouesse technique. NTDEV a expliqué qu'il voulait voir à quel point il pouvait rendre Windows 11 petit et combien de fonctionnalités il pouvait préserver. Selon lui, le Windows 11 en mode texte peut encore être multitâche, exécuter certains programmes et accéder à l'internet, bien qu'il soit très lent et limité.

Le développeur n’a malheureusement pas l’intention de le rendre public ou de fournir des instructions sur la manière de le réaliser. Il précise qu'il s'agit simplement d'un projet personnel qu'il a réalisé pour s'amuser et apprendre. Il précise également qu'il ne recommande à personne de l'essayer, car cela pourrait endommager le système ou entraîner une perte de données.

Ce n’est d’ailleurs pas son premier projet de ce type, puisqu’il avait déjà créé Live11, une version de Windows 11 qui peut fonctionner à partir d'une clé USB de 4 Go et utiliser la VRAM d'une GeForce RTX 3050 comme stockage. C’est également lui qui avait créé Winception, une version de Windows 7 qui contient des versions virtuelles de Windows 8, 8.1, 10 et 11.