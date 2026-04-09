Des anciens ingénieurs d’Apple créent un accessoire IA au design d’iPod Shuffle… qui laisse perplexe

Un petit appareil à attacher à un vêtement qui ressemble aux vieux iPod Shuffle. Ce dispositif baptisé Button entend devenir notre nouveau compagnon IA.

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Crédit : Button Computer

Vous souvenez-vous de l'AI Pin de Humane, lancé fin 2023 et qui devait remplacer notre smartphone ? Peut-être pas, cet accessoire boosté à l'IA a eu une durée de vie d'un peu plus d'un an, et l'entreprise derrière le projet a même rendu son dispositif, pourtant vendu 699 $, complètement inutile en fermant ses serveurs.

Une nouvelle proposition de ce type arrive pourtant sur le marché. Cette fois, ce sont deux ingénieurs ayant travaillé chez Apple, Chris Nolet et Ryan Burgoyne, qui sont à l'origine du produit. Celui-ci se nomme le Button, ressemble fort à un iPod Shuffle et embarque, comme son nom l'indique, un gros bouton physique pour interagir avec l'assistant IA.

Button n'espionne pas les utilisateurs

Il s'accroche sur un vêtement, de préférence à hauteur de la clavicule environ, pour avoir un accès facile au bouton et pouvoir communiquer plus efficacement avec lui à la voix. Une pression sur le bouton permet d'invoquer le chatbot, avec lequel on peut discuter et auquel on peut poser des questions. Il répond à voix haute ou par le biais d'un autre accessoire connecté en Bluetooth : écouteurs, casque, lunettes… Certains estimeraient qu'il est sans doute préférable de s'équiper directement d'écouteurs sans fil ou de lunettes connectées avec IA intégrée.

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Crédit : Button Computer

Le Button se distingue en matière de vie privée. Il n'écoute pas en continu les conversations pour intervenir à tout moment, il s'active seulement quand on fait appel à lui. Ses créateurs voulaient absolument que l'appareil ne génère pas de suspicions et de crispations autour de son porteur. “Il ne peut vous entendre que lorsque vous appuyez dessus. Nous ne vous suivons pas à la trace. Button ne vous enverra aucune notification et ne vous distraira pas. C'est un ordinateur qui s'adapte à vos actions : un outil que vous contrôlez”, explique Button Computer.

L'utilité réelle d'avoir accès à l'IA à tout moment sans sortir son smartphone reste toutefois encore à prouver. Les précommandes pour le Button sont déjà ouvertes, pour une livraison prévue en décembre 2026. Il coûte 179,00 $ et nécessite un abonnement Button AI Pro à 7,99 $ par mois.


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