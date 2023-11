L’appareil qui va succéder aux smartphones arrive aujourd’hui, et il ne coûte que 699 $

Humane, la startup qui s’est donné pour mission de rendre les smartphones obsolètes avec un appareil basé sur l’IA, a peaufiné son produit. L’AI Pin s’apprête à envahir le marché à un prix somme toute abordable.

En quittant Apple, Imran Chaudhri a monté une startup, Humane, dont l'objectif est de concevoir un appareil qui remplacera le smartphone. Le développement de cet accessoire minuscule qui fera office d’assistant IA au quotidien semble être arrivé à son terme. La page d’accueil de la compagnie annonce en effet qu’un événement important se déroulera dans la journée du 9 novembre.

The Verge a obtenu des détails concernant l’AI Pin, une broche bourrée de technologie qui pourra répondre à toutes vos demandes grâce à l’intégration de ChatGPT. Selon le site américain, l’appareil nu devrait coûter 699 $ aux États-Unis. Tout seul, il ne servira pas à grand-chose, car il devra communiquer avec les serveurs d’OpenAI pour être vraiment utile et dévoiler son plein potentiel. Dans un premier temps, il sera vendu avec un abonnement chez un opérateur américain, dont le tarif devrait osciller autour des 24 $ par mois. Pour ce prix, les clients obtiendront l’accès au modèle de langage le plus performant, GPT-4 Turbo, en l’occurrence.

L’AI Pin est un appareil qui veut remplacer votre smartphone

Humane présente l’AI Pin comme un assistant personnel que vous pouvez contrôler avec votre voix ou en le touchant pour l’activer. Il n’aura pas besoin d’écran pour fonctionner, puisqu’il projettera ses réponses sur la paume de votre main (ou sur toute autre surface de votre choix). Il se fixera à vos vêtements à l’aide d’un aimant.

Humane s’est donné comme mission de « créer une technologie innovante, familière, naturelle et humaine ». Si l’AI Pin tient toutes ses promesses, il se pourrait bien qu’on voit de plus en plus de porteurs de broche fonctionnant à l’intelligence artificielle un peu partout dans le monde dans un avenir très proche. Reste désormais à répondre à la question : seriez-vous prêt à abandonner votre smartphone pour cet appareil ?

