Des AirPods volés ont permis l’arrestation des criminels après une folle course-poursuite

La fonction Localiser d’Apple a de nouveau prouvé son efficacité. Cette fois, ce sont une paire d’AirPods qui a permis la mettre la main sur un couple de criminels ayant volé plusieurs voitures. La police s’est servie de la paire d’écouteurs pour retrouver la trace des malfrats, puis les arrêter après une course-poursuite mouvementée dans les rues d’Oakland.

La fonction Localiser des appareils Apple peut se révéler aussi bien pratique que diabolique. Si, le plus souvent, celle-ci permet de retrouver l’objet de ses convoitises en un rien de temps, elle est également à l’origine de plusieurs affaires d’espionnage dont la victime se serait bien passée — ou, a contrario, peut aider à suivre les mouvements de l’envahisseur russe en Ukraine.

Vous l’aurez compris, cette fonctionnalité n’est qu’utile au commun des mortels : la police peut également y trouver son compte, et ce n’est pas le département des forces de l’ordre d’Oakland, aux États-Unis, qui dira le contraire. La région a récemment été témoin de plusieurs vols de voiture. Au cours de l’enquête, le sergent Ray Kelly a l’idée de localiser une paire d’AirPods également subtilisée pour voir où mène la piste.

Des AirPods volés, un jeu de piste et une course-poursuite

Bingo : la fonction Localiser mène la police tout droit vers la voiture du suspect. Visiblement, celui-ci n’avait pas pensé à activer l’option qui permet d’être alerté quand son appareil est traqué par un inconnu. Mieux encore, le criminel se trouve déjà dans la voiture, en train de se séparer des affaires personnelles de son véritable propriétaire. La police tente alors de procéder à l’arrestation, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Démarre alors une course-poursuite digne d’un film hollywoodien dans les rues de la ville. Dans les airs, un avion enregistre toute la scène, dont vous pouvez voir images ci-dessous. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, bien que le conducteur « a heurté au moins un véhicule et a failli heurter plusieurs autres véhicules et piétons ». Après plusieurs minutes, les deux occupants de la voiture finissent par s’enfuir à pied, avant de se faire rattraper par la police et envoyé en garde à vue.