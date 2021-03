Apple veut vous avertir si vous êtes traqué via l’application Localiser

Apple propose l’application Localiser pour situer un terminal comme un iPhone ou un iPad. Elle sera prochainement utilisée pour vous avertir si quelqu’un se sert d'un appareil inconnu pour vous traquer. Une bonne nouvelle qui permettra d'éviter des harcèlements.

Lorsque vous perdez un produit Apple, vous pouvez le situer sur une carte en utilisation l’application Localiser. Elle permet aussi d’interagir avec le produit, pour par exemple effacer tout le contenu d’un iPhone afin de protéger vos données. 9to5Mac a repéré une nouvelle fonctionnalité intéressante de cette app dans la première version d’iOS 14.5. Elle permet de vous prévenir si vous êtes tracké par un objet inconnu avec un GPS intégré. Activée par défaut, cette option vous avertira si un terminal suit vos déplacements à la trace tout en étant localisée par l'application d'Apple. Comme le note le site, cela fonctionnerait même si le terminal est hors-ligne.

Il est bien entendu possible de désactiver cette nouvelle option, mais Apple vous préviendra tout de même que c’est à vos risques et périls. Aujourd’hui, la technologie permet en effet de facilement traquer quelqu’un à son insu. La firme de Cupertino cherche à contrer ce genre de pratiques avec cette fonctionnalité.

Apple prévoit aussi la compatibilité avec les objets non conçus par ses soins

Cet avertissement vous préviendra alors si quelqu’un a placé objet avec une balise GPS ou Bluetooth qui n’est pas à vous dans une de vos poches ou dans votre sac afin de suivre vos déplacements. Une bonne manière de lutter contre le harcèlement, surtout qu’Apple pourrait prochainement sortir son AirTags, petite balise Bluetooth très discrète. A noter que la nouvelle version de Localiser évoque également une compatibilité avec des objets non conçus par Apple. Les constructeurs sont en effet de plus en plus friands de petits terminaux comme Tile, ou encore Samsung qui a sorti il y a peu son Galaxy Smart Tag, fonctionnant sur le même principe.

Ainsi, il deviendra possible de prévenir ce genre de harcèlement, que ce soit avec un objet Apple ou un autre. Une excellente initiative qui devrait nous éviter bien des histories sordides. On ne sait pas quand elle sera disponible pour le grand public.

