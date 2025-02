Dernière chance pour acheter les Galaxy S25 et S25 Ultra beaucoup moins cher, avec la Watch 7 offerte !

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont toujours en promotion sur le site officiel de Samsung. La marque propose une série de réduction sur ses nouveaux smartphones, avec des cadeaux offerts en bonus. Dans quelques heures, il sera trop tard pour profiter de ces offres.

Officialisés le 22 janvier 2025, les Galaxy S25 Series viennent tout juste de sortir. Et pour leur lancement, Samsung propose une série d'offres promotionnelles qui vous permettent de les acheter beaucoup moins cher. Ces offres se terminent le jeudi 6 février 2025 à 23h59. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour saisir cette opportunité.

Quelles sont les offres de lancement du Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra chez Samsung ?

Si vous êtes un gros addict des photos, vidéos et jeux 3D, vous aurez besoin de beaucoup de stockage pour ne pas vous retrouver à court d'espace. Samsung permet en ce moment d'acheter les Galaxy S25 Series avec “deux fois plus de stockage pour le même prix”. Par exemple, le Galaxy S25 Ulra de 512 Go est au prix de la version 256 Go.

Vous dépensez donc moins pour acheter deux fois plus de stockage. Grâce à cette offre, vous économisez jusqu'à 240 €. Mais ce n'est pas tout. Avec le code promo NEWGALAXY, Samsung vous offre 5% de réduction en plus. Vous bénéficiez par ailleurs d'une réduction supplémentaire de 10% en cliquant sur les liens ci-dessous après avoir installé l'application Samsung Shop au préalable (disponible sur le Play Store et l'App Store).

Ensuite, si vous avez un ancien smartphone Galaxy à revendre, Samsung vous offre un bonus de reprise de 100 €. Ce bonus est déduit immédiatement du prix de votre achat, en plus de la valeur estimée de votre ancien appareil. Notez que Samsung accorde le bonus même si l'appareil est cassé ou ne fonctionne plus.

Et comme si cela ne suffisait pas, la marque vous offre une Galaxy Watch 7 pour l'achat du Galaxy S25 Ultra et les Galaxy Buds 3 pour l'achat d'un Galaxy S25/25+. Pour les ajouter au panier, vous devez saisir le code MYGALAXYS25.

C'est un sacré ensemble d'offres que propose donc Samsung. Histoire d'y voir plus clair, voici un résumé des différentes offres sur les Galaxy S25 Series :

Deux fois plus de stockage pour le même prix (jusqu'à 240 € de réduction)

5% de réduction avec le code promo NEWGALAXY

10% de réduction supplémentaire : pour en profiter, il faut avoir installé l'application Samsung Shop. Cliquez ensuite sur les liens ci-dessus.

Des Galaxy Buds 3 offerts au panier avec le code promo MYGALAXYS25 (pour l'achat des S25/S25+)

Une Galaxy Watch 7 offerte au panier avec le code promo MYGALAXYS25 (pour l'achat du Galaxy S25 Ultra)

Un bonus de reprise de 100 € au panier si vous avez un ancien smartphone Galaxy à échanger

30% de réduction sur l’assurance Samsung Care+

50% de remise immédiate au panier sur une sélection d'accessoires

Doublez vos points de fidélité Samsung (Rewards)

Toutes ces promotions se terminent le jeudi 6 février 2025 à 23h59. Vous avez donc encore quelques heures si vous souhaitez en profiter. Et pour tout savoir des nouveaux smartphones Samsung, vous pouvez consulter notre test complet sur les S25 Ultra ou notre test du Galaxy S25 qui vient de sortir.