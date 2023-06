Diablo IV : des centaines de joueurs perdent leur progression et leur personnage suite à une grosse panne

Diablo IV semble rencontrer le succès escompté par Blizzard. À tel point que les serveurs de la compagnie ont déjà des ratés. Le 13 juin 2023 au matin, des milliers de joueurs se sont plaints de ne pouvoir se connecter pour jouer en ligne. Nombre d’entre eux ont également perdu plus que du temps.

Comme nous vous le confirmons dans le test complet du jeu, Diablo IV se savoure à plusieurs, et en ligne. On s’en doute, les joueurs du monde entier se sont rués sur la nouvelle édition du mythique hack and slash, et les serveurs de Blizzard tournent à plein régime pour satisfaire les millions de requêtes simultanées qui lui parviennent. Si prestigieuse que soit la licence Diablo, il n’est pas rare que ses serveurs soient temporairement indisponibles, voire qu’ils tombent en panne.

Ce qui est problématique, c’est quand ces interruptions effacent les données de progression des joueurs ou pire encore, leur personnage, et c’est apparemment ce qui s’est passé ce matin. Le site DownDetector a enregistré un pic de problèmes de connexion aux serveurs de Diablo IV aux alentours de 11 heures ce matin. Quand certains joueurs avaient le plus grand mal à se connecter, d’autres ne pouvaient pas jouer plus de quelques minutes sans que le jeu ne plante.

Les serveurs de Diablo IV effacent la progression de certains joueurs

Blizzard semble avoir trouvé une solution à ce problème et, à l’heure qu’il est, le nombre de signalements semble être retombé à une valeur « normale ». Cela dit, cette panne aura eu des conséquences bien plus graves pour certains joueurs. Nombre de gamers affirment en effet qu’ils n’arrivent maintenant plus à récupérer ni leur personnage ni leur progression dans le jeu.

Une mésaventure qui peut se révéler totalement décourageante, quand on sait que Diablo IV promet un contenu gigantesque à haut niveau, et qu’il faudra y passer des centaines d’heures pour en savourer la quintessence. Même si le jeu vient de sortir, la perte de ces données n’inspire donc pas confiance pour la suite.