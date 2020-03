Déploiement 4G : Free Mobile a surpassé Orange, SFR et Bouygues en février 2020

L’ANFR vient de mettre en ligne les chiffres concernant le déploiement 4G et 5G d’Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free Mobile au cours du mois de février 2020. Une fois n’est pas coutume, c’est Free Mobile qui s’est imposé en numéro un avec 335 antennes supplémentaires en France.

« Au 1er mars 2020, 51 219 sites 4G sont autorisés par l’ANFR, dont 45 315 en service, tous opérateurs confondus » annonce l’Agence nationale des fréquences (ANFR) dans son observatoire mensuel du déploiement des réseaux en France. Ce mois-ci, l’organisme a noté une hausse de 0,8 % des mises en services et des demandes d’autorisation. C’est moins qu’en janvier 2020 ou en décembre 2019.

Soucieux de rattraper le retard pris sur la concurrence, Free Mobile a déployé 335 antennes 4G supplémentaires. L’opérateur dispose maintenant d’un parc de 15 335 sites en France. Depuis quelques mois, la filiale d’Iliad met le paquet pour résorber les insuffisances de son réseau 4G. Aux dernières nouvelles, Free Mobile ne couvre en effet que 94% de la population en 4G, contre 99% pour les autres opérateurs.

Juste en dessous de Free Mobile, on trouve Orange, avec 264 antennes 4G de plus dans l’hexagone, pour un parc de 21 480 sites. Il est suivi par SFR, qui a déployé 158 sites 4G ce mois-ci. L’opérateur talonne Orange avec un total de 18 724 antennes en France. Enfin, Bouygues Télécom ferme la marche, avec seulement 119 sites en plus et un parc total de 18 105 supports.

12 nouveaux sites 5G en France

Le communiqué de l’ANFR revient aussi les chiffres relatifs au déploiement de la 5G en France. Sans surprise, Orange reste en tête de liste avec 344 supports 5G expérimentaux sur le territoire français, soit 6 antennes de plus par rapport au mois dernier. L’opérateur historique a prévu de lancer les premiers forfaits 5G dans le courant de l’été prochain.

En numéro deux, on trouve Bouygues Télécom avec seulement 3 sites supplémentaires pour un total de 65 supports. Le FAI est talonné par SFR avec 3 sites 5G de plus, ce qui fait grimper le total à 41. Enfin, Free Mobile n’a pas déployé de nouveau site 5G ce mois-ci. L’opérateur de Xavier Niel reste à la traîne avec seulement 9 antennes 5G en France.

Source : ANFR