Déploiement 4G et 5G : Orange creuse l’écart avec SFR, Bouygues et Free en janvier 2020

« 19 nouvelles stations 5G expérimentales ont par ailleurs été autorisées par l’ANFR en janvier 2020 dans la bande 3,5 GHz, pour un total de 464 stations autorisées en France » annonce l’ANFR dans son communiqué de presse. Orange a acquis 4 nouveaux support expérimentaux pour un total de 338 antennes en France. Comme le montre le graphique en début d’article, l’opérateur historique est loin devant la concurrence.

En seconde position, on trouve Bouygues Télécom avec 8 sites 5G supplémentaires en un mois. Le FAI reste loin d’Orange avec seulement 62 sites expérimentaux dans l’Hexagone. Vient ensuite SFR avec 6 antennes 5G de plus pour un parc total de 38 sites. Free Mobile ferme la marche avec une seule station activée ce mois-ci. L’opérateur de Xavier Niel dispose de 9 antennes 5G en France. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur le rapport de l’ANFR dans les commentaires ci-dessous.