Orange va lancer son premier forfait 5G en été 2020, les premières infos

Orange annonce le lancement de son premier forfait 5G dans le courant de l’été prochain. D’après Stéphane Richard, PDG de l’opérateur historique, la première offre proposera plus de data et un meilleur débit à un prix légèrement plus élevé que les abonnements 4G actuels. On fait le point sur les premières informations disponibles.

Interrogé par nos confrères de Radio Classique ce mardi 7 janvier 2020, Stéphane Richard a annoncé l’arrivée du premier forfait 5G d’Orange en France. « On lancera notre offre 5G dès l’été probablement vers juin, juillet » assure Stéphane Richard. Sans surprise, l’offre sera donc commercialisée peu après l’attribution finale des fréquences 5G, reporté à juin par le Ministère de l’économie et des finances.

Orange promet « un prix attractif » et plus de data

« Les acquisitions de fréquences, ce sont des raisonnements économiques sur 20 ans et ce n’est pas cela qui va nous amener à fixer un prix d’offre dès cette année » assure Stéphane Richard dans la suite de l’interview. Les opérateurs français disposent en effet de 15 ans pour payer les licences 5G. Pour le PDG, le montant des fréquences ne va donc pas gonfler le coût des abonnements.

« L’exercice va consister à proposer la 5G à un prix attractif pour que les gens l’adoptent rapidement mais dans un modèle vertueux qui permet d’avoir plus pour plus, c’est à dire plus de quantité de data, plus débit » continue le dirigeant. Les forfaits 5G proposeront donc plus de data mobile que les offres 4G actuelles. D’ici 2025, un abonné sur cinq pourrait d’ailleurs utiliser plus de 200 Go de data 5G par mois, estime une étude d’Ericsson.

Néanmoins, Stéphane Richard concède que les forfaits 5G coûteront « peut-être un petit peu plus d’argent » aux abonnés. « Nous serons quand même dans des zones voisines de la 4G », tempère le PDG d’Orange. Il y a quelques mois, Orange assurait même que « pour un service et quantité égale la 5G ne sera pas plus chère que la 4G« . Qu’attendez-vous des premiers forfaits 5G ? Allez-vous vous abonner dès que possible ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Radio Classique