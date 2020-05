Le réseau 5G français est en train d’être déployé par les quatre opérateurs – certains sites pilotes choisis par l’Arcep proposent même déjà des expérimentations. Suivez l’avancement de la couverture 5G en France grâce à ce dossier.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, déploiement de la 5G en France a déjà commencé. Les quatre opérateurs commencent déjà à installer des antennes, et il est même déjà possible de tester certains usages du réseau du futur dans certaines villes pilotes en France, dont Marseille, Nantes, Toulouse, et en Ile-de-France.

5G : les villes-pilote où vous pouvez déjà la tester

L’Arcep classe les villes pilote 5G françaises par usages expérimentés. Il ne s’agit pas, en effet, à ce stade, de permettre à une poignée de privilégiés de tester tous les usages 5G dans tous les sites pilote. Les expérimentations sont par ailleurs souvent limitées dans la durée – et certaines ont déjà pris fin (nous ajouterons dans ce cas là à côté le symbole †). Elles ne sont le plus souvent pas ouvertes au grand public.

Mobilité connectée

Grenoble : Leti Cea tech

: Leti Cea tech Vélizy : SFR

: SFR Linas : expérimentations Orange et Bouygues Télécom (UTAC CERAM)

: expérimentations Orange et Bouygues Télécom (UTAC CERAM) Saint-Maurice-de-Rémens : test terminé

: test terminé Sophia Antipolis : Eurecom, EDF, Orange

Internet des objets

Grenoble : test terminé

: test terminé Nantes : SFR à La Cantine

: SFR à La Cantine Paris : Bouygues Télécom chez Ericsson

: Bouygues Télécom chez Ericsson Sophia Antipolis : Eurecom, EDF, Orange

Ville intelligente

Lyon : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Bordeaux : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom Vélizy-Villacoublay, Clamart, Issy-les-Moulineaux et Vanves : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom chez Ericsson et les partenaires de l’incubateur SmartX de Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom chez Ericsson et les partenaires de l’incubateur SmartX de Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Sophia Antipolis : Eurecom, EDF, Orange

Réalité virtuelle

Lyon : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Bordeaux : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom Vélizy-Villacoublay, Clamart, Issy-les-Moulineaux et Vanves : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Le Vaudreuil : Orange, Schneider Electric et Nokia

Télémédecine

Lyon : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Bordeaux : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom Vélizy-Villacoublay, Clamart, Issy-les-Moulineaux et Vanves : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom

Industrie du futur

Lyon : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Bordeaux : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom Vélizy-Villacoublay, Clamart, Issy-les-Moulineaux et Vanves : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom Paris : Bouygues Telecom chez Ericsson et les partenaires de l’incubateur SmartX de Bouygues Telecom

: Bouygues Telecom chez Ericsson et les partenaires de l’incubateur SmartX de Bouygues Telecom Pau : Orange

: Orange Toulouse : SFR chez Airbus

: SFR chez Airbus Sophia Antipolis : Eurecom, EDF, Orange

Vidéo UHD

Paris : SFR chez Altice médias

Jeu vidéo

Tests terminés

Expérimentations techniques

Douai : Orange

: Orange Plateau de Paris-Saclay : Nokia

: Nokia Marseille : Orange

: Orange Châtillon : Orange

: Orange Ouistreham : Leti Cea Tech

: Leti Cea Tech Francazal : SFR

: SFR Saint-Denis : Orange

: Orange Paris : Orange pour le Carrefour Pleyel

: Orange pour le Carrefour Pleyel Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux : Orange

: Orange Montpellier : Orange

: Orange Lille : Orange

: Orange Nantes : Orange

: Orange Nozay : Nokia

: Nokia Roissy : Hub One pour Aéroports de Paris

: Hub One pour Aéroports de Paris Digosville : Leti Cea Tech

: Leti Cea Tech La Défense : SFR chez Nokia

Carte du déploiement

Ariase propose une carte de couverture 5G actualisée :

Calendrier de déploiement

L’Europe a choisi trois objectifs de déploiement que les Etats-membres doivent essayer de respecter : ouvertures de sites pilotes 5G en 2019, premières offres commerciales en 2020, et couverture 5G des principales zones urbaines et axes de transports. Contrairement à ce que l’on pourrait craindre la France est plutôt dans les clous pour le moment. Le calendrier suivant est celui de l’Arcep pour la France :

2019

Janvier 2019 : Lancement d’un guichet pour les plateformes ouvertes d’expérimentation 5G en bande 26 GHz

: Lancement d’un guichet pour les plateformes ouvertes d’expérimentation 5G en bande 26 GHz Juillet 2019 : Seconde consultation publique sur l’appel à candidatures pour l’attribution des bandes de fréquences (3,4-3,8 GHz) et définition des modalités d’attributions

: Seconde consultation publique sur l’appel à candidatures pour l’attribution des bandes de fréquences (3,4-3,8 GHz) et définition des modalités d’attributions Automne 2019 : lancement de l’appel à candidatures pour les fréquences

2020

1er semestre : publication des décisions sur l’attribution des fréquences

: publication des décisions sur l’attribution des fréquences Premières offres commerciales : « L’objectif est d’avoir des offres 5G dans cinq à dix villes dès 2020« , selon Sébastien Soriano, président de l’Arcep.

2025

« Dans les zones urbaines et économiques, soit environ deux tiers de la population, les utilisateurs pourront disposer de la 5G pleine et entière à cette date », estime Sébastien Soriano. La plupart des axes routiers devraient également être couverts.

2030

L’objectif de l’Arcep est d’avoir un réseau 100 % 5G d’ici à 2030

