Dell Inspiron 15 : ce PC portable passe à prix sacrifié avec cette double offre

Vous cherchez un nouveau PC portable ? Durant les soldes, vous pouvez trouver des pépites en promotion pour vous équiper à prix réduit sans faire des sacrifices sur la fiche technique. Dell propose actuellement de belles chutes de prix sur les Inspiron. Et avec le code FRInspironNB4, vous pouvez acheter les avoir à un prix encore plus intéressant ! Le Dell Inspiron 15, avec un processeur Intel Core i5 et un disque SSD de 512 Go passe par exemple de 569 € à 460 € seulement. Vite, profitez-en !

Cliquez ici pour profiter des bons plans sur les Dell Inspiron

La période préférée des amateurs de bons plans est toujours en cours. Durant les soldes qui se terminent le mardi 4 février, les produits high-tech sont à prix cassé. Si vous voulez un nouvel ordinateur portable, c’est le bon moment pour craquer.

En ce moment, Dell propose des chutes de prix irrésistibles sur ses PC Inspiron. Et cerise sur le gâteau, en cumulant les promotions en cours avec le code FRInspironNB4, vous pouvez réaliser de belles économies.

Vous trouverez par exemple le Dell Inspiron 15 à 479 € au lieu de 569 € mais ça n’est pas tout. Avec le code FRInspironNB4, vous obtenez une réduction supplémentaire qui fait chuter son prix à 460 €. C’est une excellente offre pour ce modèle polyvalent.

Le Dell Inspiron 15 3520 est un PC portable suffisamment puissant pour effectuer les tâches du quotidien. Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core i5-1235U de 12e génération épaulé par 16 Go de RAM. Il dispose également d’un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. En plus d’être réactif, ce modèle est particulièrement compact, léger et facile à transporter.

Il est doté d'un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. La dalle a l'avantage d'offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité. Il dispose aussi de bords fines.

Niveau connectique, le Dell Inspiron 15 embarque deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI 1.4, une prise casque ou un lecteur de cartes SD.

Vous préférez vous tourner vers un PC portable moins cher ? Dell propose un large choix d'ordinateurs avec différentes configurations à prix réduit. L'Inspiron 15 avec un processeur Intel Core i3-1215U de 12e génération passe ainsi à 373 € au lieu de 429 € en cumulant l'offre en cours avec le code FRInspironNB4.

Et si vous cherchez un modèle plus puissant avec un large écran, l'Inspiron 16 Plus avec un processeur Intel Core 7 150U, 16 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage est actuellement affiché 150 € moins cher. Il est ainsi à 899 € au lieu de 1 049 €. Et avec le code FRInspironNB4, vous l'obtenez à seulement 863 €.