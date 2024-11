Stations électriques portables : avec jusqu’à 60% de réduction, ces modèles solaires sont à des prix imbattables !

Grâce au Singles’ Day qui est en cours chez GeekBuying, vous pouvez acquérir une station électrique portable de grande capacité pour une fraction du prix habituel. Plusieurs modèles populaires font ainsi l’objet d’une réduction allant jusqu’à 60%.

Comme chaque année, le 11 novembre ou 11.11 est le jour du Singles’ Day, une fête traditionnelle chinoise qui s’est exportée en Europe en tant que rendez-vous incontournable pour les amateurs de bons plans. C’est donc un moment marquant du mois du Black Friday où de nombreux sites proposent des réductions importantes sur une large sélection de produit.

GeekBuying ne déroge pas à la règle et lance aujourd’hui des promotions alléchantes sur tout son site, notamment sur une sélection de stations électriques portables. Ce type d’appareil devient de plus en plus populaire, et particulièrement chez les nomades et amateurs de camping.

Ces stations rechargeables sont pour la plupart compatibles avec des panneaux solaires. De quoi ne jamais tomber en rade d’électricité, même dans les coins les plus reculés du monde. Le panneau solaire permet également à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une certaine indépendance énergétique, voire de faire baisser leur facture d'électricité.

Ces générateurs de courant sont également très utiles pour ceux qui organisent souvent des événements en extérieur, là où il n’y a pas toujours de source d’énergie à proximité. Et pour un usage domestique, ils peuvent également dépanner en cas de panne d’électricité.

Des stations électriques portables FOSSiBOT et OSCAL à prix cassés pour le Singles’ Day

FOSSiBOT F2400 : 59% de remise sur cette station électrique portable de 2040 Wh et 2400W avec le code promo NNNFRFS24

Cette station électrique portable est un modèle puissant capable de couvrir largement les besoins de la plupart des utilisateurs. Elle dispose d’une batterie LifeP04 d’une capacité de 2048 Wh et est capable de fournir une puissance maximale de 2400 W (pic de 4600 W) en continu. De quoi alimenter simultanément plusieurs appareils gourmands en énergie.

L’appareil est facile d’utilisation. Après l’avoir démarré, il suffit de le brancher les appareils que vous souhaitez alimenter. Ce générateur dispose de 13 ports au total : 3 prises d'alimentation AC (230 à 240V), 6 ports USB (type-C et type-A) ainsi que 4 ports de courant continu. De quoi brancher directement n’importe quel appareil du quotidien.

La station électrique FOSSiBOT F2400 peut se charger sur secteur (prise murale), avec un panneau solaire ou en l'alimentant sur voiture / camping car. Avec sa puissance maximale de 1600 W en entrée, comptez environ une heure et 30 minutes pour la charger de 0 à 100%.

Grâce au Singles’ Day sur GeekBuying, ce modèle est à 739€ au lieu de 1 799,86€ avec le code promo NNNFRFS24, ce qui correspond à environ 60% de réduction.

FOSSiBOT F3600 Pro : 1 539€ au lieu de 2 557,70€ avec le code promo NNNFRFBF3600PRO

Plus puissant, ce modèle d'une capacité de 3840Wh offre une puissance de sortie de 3600W. C'est encore plus confortable si vous souhaitez acquérir une station électrique plus autonome. D’autant plus qu’elle dispose d’une option d’extension permettant d’ajouter deux batteries additionnelles pour un total de 11 520Wh.

La FOSSiBOT F3600 Pro a un poids plutôt correct (42 kg) pour sa grande capacité de stockage d’énergie. Pour la transporter plus facilement, elle dispose de roues inférieures ainsi que d’une poignée rétractable.

Là encore, vous disposez d’un ensemble très complet de ports (13 au total) pour alimenter n’importe quel type d’appareil. La connectique comprend : 4 ports USB (type-C et type-A) dont un port Power Delivery d’une puissance de 100W et 2 ports d’une puissance de 20W, une prise allume-cigare, 2 prises DC5521 12V/3A, une prise XT60 12V/25A ainsi que 3 prises secteur (220 à 240 V).

En entrée, la station FOSSiBOT F3600 Pro supporte une puissance allant jusqu’à 4200W, de quoi la charger intégralement en 1h30 minutes environ. Une fois pleine, cette station peut par exemple alimenter un ordinateur portable de 60W pendant 108 heures ou un iPhone 15/16 à plus de 240 reprises.

Sa batterie LiFePO4 supporte jusqu’à 6500 cycles de charge. De quoi offrir une garantie d’utilisation de plus de 10 ans.

FOSSiBOT a été fondée en juillet 2022 par une équipe technique forte de 8 ans d'expérience en recherche et développement dans l'industrie du stockage d'énergie. Son objectif est clair : fournir des stations d'alimentation portables puissantes, fiables et suffisamment polyvalentes pour gérer des appareils à forte consommation, que ce soit pour les aventuriers en plein air, les entreprises ou les foyers susceptibles de subir des coupures de courant.

Station électrique Blackview OSCAL PowerMax 6000 (avec ou sans panneau solaire), dès 1 739€ au lieu de 2 841,89 € avec le code promo NNNFRBOP6

C’est le modèle le plus puissant de cette sélection. La station Blackview OSCAL PowerMax est capable de délivrer une puissance maximale de 6000W à la sortie (pic de 9000W). Elle est ainsi capable d'alimenter plusieurs appareils énergivores en même temps. Pour ce qui est de sa capacité de stockage, elle reste dans le sillage de celle de la FOSSiBOT F3600 Pro, soit 3600 Wh avec possibilité d’extension jusqu’à 57600 Wh en ajoutant des batteries supplémentaires.

La PowerMax 6000 dispose également de nombreux ports de sortie dont quatre prises secteur qui supportent jusqu’à 6000W en sortie, mais aussi 2 ports USB Type-C (PD de 100 W), 3 ports USB Type-A (18 W), un port USB Type-A (12 W) ainsi qu’une prise allume-cigare 120 W. L’appareil dispose également d’une sortie CC de 12 V/25A et de 2 sorties CC 12 V/3 A DC5521. Vous avez de quoi brancher tous les types d’appareils.

Cette station électrique portable se charge à une puissance maximale de 2 200 W sur secteur, de 2 400 W sur panneau solaire et à 240 W sur voiture. Là encore, la marque promet une charge rapide allant jusqu’à 1h30 minutes. La PowerMax 6000 pèse environ 46 kg, mais elle est dotée de roues inférieures ainsi que d’une poignée pour la déplacer facilement. Elle est également résistante aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

Sur GeekBuying, ce modèle est en ce moment à 1 739 € au lieu de 2 841,89 € (-39%) avec le code promo NNNFRBOP6. En l’achetant avec le panneau solaire pliable Blackview OSCAL PM400, l’ensemble vous reviendra à 1 839 € au lieu de 2 389,08 € avec le code promo NNNFROP3, ce qui correspond à une réduction de 23%.

Animée par l'esprit du “Only The Brave”, OSCAL s'engage à rendre la technologie de haute performance et à la pointe des tendances accessible à tous, permettant ainsi à chacun d'adopter un mode de vie plus intelligent et connecté. Avec une gamme diversifiée — des solutions d'alimentation portables aux dispositifs intelligents robustes — OSCAL est conçue pour enrichir chaque style de vie, apportant le plaisir et la commodité des technologies avancées tant dans la vie quotidienne que dans les scénarios en plein air.

Singles’ Day GeekBuying : des réductions sur tout le site

Il n’y a pas que les stations électriques portables qui sont en promotion chez GeekBuying. Dans le cadre du Singles’ Day, le site propose plusieurs codes promo qui vous permettent d’obtenir des réductions intéressantes par palier d’achat.

Sur tout le site :

24NOV11S1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat 24NOV11S2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat 24NOV11S3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat 24NOV11S4 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat 24NOV11S5 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat

Sur la catégorie de produits Énergie portable :

24NOVPS1 pour 50€ de remise tous les 500€ d’achat

Sur la catégorie de produits Téléphone et accessoires :

24NOVSPE1 pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat

Sur la catégorie de produits Maison intelligente :

24NOVSHE1 pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat 24NOVSHE2 pour 15€ de remise tous les 150€ d’achat

Sur la catégorie de produits Électronique grand public :

GKB2411EC50 pour 50€ de remise tous les 650€ d’achat

pour 50€ de remise tous les 650€ d’achat GKB2411EC30 pour 30€ de remise tous les 450€ d’achat

pour 30€ de remise tous les 450€ d’achat GKB2411EC20 pour 20€ de remise tous les 300€ d’achat

pour 20€ de remise tous les 300€ d’achat GKB2411EC15 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat GKB2411EC10 pour 10€ de remise tous les 120€ d’achat

pour 10€ de remise tous les 120€ d’achat GKB2411EC07 pour 7€ de remise tous les 80€ d’achat

pour 7€ de remise tous les 80€ d’achat GKB2411EC05 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat

Enfin, pour les paiements effectués par PayPal ou par carte de crédit/débit, le site propose des réductions supplémentaires :

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

Toutes ces promotions vous permettront de réaliser de belles économies sur une large gamme de produits. Si vous visez la catégorie des stations électriques portables, les offres présentées plus haut sont des opportunités pour bénéficier de plusieurs centaines d’euros de réduction sur des modèles puissants et très confortables en termes de capacité de batterie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying