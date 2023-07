Spotify devrait encore augmenter ses prix en Europe, le streaming se fait de plus en plus cher

C’était prévisible, mais cela ne rend pas la nouvelle plus agréable pour autant. Selon le Wall Street Journal, Spotify s’apprête à augmenter d’un dollar le prix de son abonnement Premium aux États-Unis, faisant ainsi grimper la facture à 10,99 dollars par mois. Il est très probable que cette hausse des prix s’applique également à l’Europe.

On vous l’annonçait déjà en 2022 : Spotify prévoit depuis un certain temps d’augmenter le prix de son abonnement Premium. Mais depuis, la plateforme de streaming n’a montré aucun signe venant confirmer la rumeur. On aurait presque cru, justement, que tout cela n’était qu’une rumeur, si ce n’était pour le Wall Street Journal qui a confirmé nos pires craintes dans un récent rapport.

D’après le journal américain, ce n’est plus qu’une question de temps avant que la plateforme n’augmente de 1 dollar le prix de son abonnement mensuel aux États-Unis, qui a obtenu cette information d’une source anonyme. La formule coûtera ainsi 10,99 dollars par mois aux utilisateurs payants. Le changement devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines, sans que l’on ait de date précise pour le moment.

Attendez-vous à une hausse des prix sur votre abonnement Spotify

Rien n’est confirmé pour le moment, mais il faut bien sûr s’attendre à ce que cette augmentation s’applique sur l’ensemble des marchés où Spotify est présent. Selon le Wall Street Journal, la hausse devrait être effective « dans les prochains mois ». Impossible pour l’heure de savoir précisément quand celle-ci aura lieu. On peut, en revanche, spéculer assez facilement sur le futur prix de l’abonnement Premium.

La formule coûtant actuellement 9,99 dollars aux États-Unis et 9,99 euros en France, on peut en toute logique déduire que l’abonnement sera de 10,99 € après augmentation. Bien sûr, cela reste encore à confirmer. Une chose est sûre cependant, le streaming musical se fait de plus en cher. Avec la hausse des prix chez Apple Music l’année dernière, et l’arrivée prochaine de la taxe sur les plateformes de streaming, il devient nécessaire de choisir minutieusement sa plateforme de streaming.

