Spotify : les podcasts vont devenir universels grâce à cette fonctionnalité boostée à l’IA

Spotify s'apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité boostée à l'IA à destination des podcasts. Pour résumer, l'intelligence artificielle servira à traduire instantanément les dires d'un podcasteur dans d'autres langues en utilisant sa propre voix.

Alors que Spotify vient tout juste de lancer Daylist, une playlist qui s'adapte à votre humeur selon le fil de la journée, le service de streaming musical vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité boostée à l'IA.

Pour faire résumer, l'intelligence artificielle sera exploitée pour traduire instantanément les dires d'un podcasteur dans plusieurs langues, le tout avec sa propre voix. Comme le précise la plateforme, ce nouvel outil est basé sur la dernière technologie de génération vocale d'OpenAI, les développeurs de ChatGPT.

Spotify se lance dans la traduction de podcast assistée par l'IA

L'idée ? “Correspondre au style de l'orateur d'origine, offrant ainsi une expérience d'écoute plus authentique, plus personnelle et plus naturelle que le doublage traditionnel”. Ainsi, un épisode de podcast enregistré initialement en anglais pourra être disponible dans d'autres langues, tout en conservant le ton, le style et les caractéristiques vocales distinctives de l'orateur.

Dans le cadre de ce projet pilote, Spotify affirme avoir travaillé en collaboration avec des podcasteurs de renom comme Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons et Steven Bartlett pour générer des traductions vocales en espagnol, en français et en allemand notamment. “En faisant correspondre la voix du créateur, Voice Translation donne aux auditeurs du monde entier le pouvoir de découvrir et de s'inspirer de nouveaux podcasteurs d'une manière plus authentique que jamais”, a déclaré Ziad Sultan, vice-président de la personnalisation chez Spotify.

D'après l'entreprise, les premiers épisodes traduits seront disponibles chez les créateurs pilotes pour les utilisateurs payants et gratuits. Comme dit plus haut, ces épisodes seront disponibles en espagnol, en français et en allemand dans les jours et semaines à venir. Si vous êtes curieux de voir le résultat, certains épisodes du podcast de Lex Friedman, d'Armchair Expert ou encore de The Diary of a CEO sont dès maintenant accessibles au sein du nouveau hub Traduction vocale.

“Nous sommes ravis de permettre aux créateurs de proposer leur narration à davantage d'auditeurs à travers le monde. Les commentaires des créateurs et du public sur ce pilote fourniront des informations importantes pour les futures expansions, itérations et innovations,” assure Spotify sur son blog officiel.