DDR5 : les scalpers frappent encore et revendent les barrettes de RAM plus de 2000 euros sur eBay

La RAM DDR5 vient tout juste d'arriver sur le marché. Malheureusement, la pénurie de composants complique sa production, et il devient extrêmement difficile de s'en procurer. Et qui dit produit rare et demandé dit forcément scalpers. En effet, les spéculateurs sont de retour et cherchent à revendre les barrettes de RAM DDR5 à prix d'or sur eBay et d'autres sites.

Avec la pénurie mondiale de composants électroniques, certains produits hardware de grande consommation sont très compliqués à trouver en magasin comme sur la toile. Bien entendu, les spéculateurs profitent largement de cette situation, se jetant sur les moindres restocks pour revendre ensuite ces produits à prix d'or sur les sites de e-commerce. Ce fut le cas pour la PS5 et la Xbox Series X. À titre d'exemple, les scalpers ont gagné pas moins de 24 millions d'euros en décembre 2020 en revendant les consoles next-gen de Sony et Microsoft deux à trois fois leur prix.

Même constat pour les dernières RTX 3000 de Nvidia. La revente de 50 000 cartes graphiques sur eBay a permis aux scalpers d'empocher 15 millions de dollars. Et maintenant, c'est au tour de la RAM DDR5 d'être la cible des spéculateurs. Comme vous le savez peut-être, la dernière génération de mémoire vive a été lancée aux côtés des processeurs Intel Alder Lake 12e génération d'Intel.

Après la PS5 et les RTX 3000, les scalpers se jettent sur la RAM DDR5

Tout juste arrivée sur le marché, la RAM DDR5 est déjà victime de la pénurie de puces électroniques, la faute à l'offre insuffisante en circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC). En effet, il s'agit d'un composant essentiel à la fabrication des nouvelles barrettes de RAM. Et comme tout produit de consommation difficile à trouver, les scalpers n'ont pas attendu pour se jeter sur les rares stocks disponibles.

Nos confrères du site PCMag ont fait le point sur certains des kits vendus à des prix obscènes sur le site d'enchères. Sur eBay, on peut par exemple trouver un kit Dominator Platinum RGB 32 Go DDR5 SRAM 5200 MHz affiché à un prix d'achat immédiat de 2499 $. Sur le site officiel de Corsair, ce même kit est proposé à 340 $. En d'autres termes, nous sommes devant une augmentation du prix de l'ordre de 635 % !

En examinant les différentes annonces sur eBay, on peut également dénicher des kits de mémoire vive DDR5 de 16 Go de Oloy affichés à 800 $, soit une majoration de 600% par rapport au prix de vente de conseillé, qui est de 160 $. D'après l'outil Terapeak d'eBay, le prix de vente moyen de la RAM DDR5 en novembre 2021 est de 531 $, tandis que le prix de vente le plus élevé est de 2500 $. Pour l'heure, le montant total des ventes s'élève à 86 671 $.

