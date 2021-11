Pénurie de composants : la RAM DDR5 devient introuvable à son tour

La RAM DDR5 vient tout juste d'arriver sur le marché, et pourtant il est déjà extrêmement difficile d'en trouver sur la toile. La faute à l'offre insuffisante en circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), un composant essentiel dans la fabrication de ses nouvelles barrettes de mémoire vive.

Comme vous le savez peut-être, la nouvelle génération de mémoire vive, la RAM DDR5, vient tout juste de faire son entrée sur le marché, aux côtés des nouveaux processeurs Intel Core Alder Lake de 12e génération. D'après une étude publiée en juin 2021, la RAM DDR5 s'imposera dans une majorité de smartphones et de PC d'ici 2023. Il faut dire que la RAM DDR5 a des arguments à revendre, à commencer par une explosion de la bande-passante, avec trois fois plus de débits que la précédente génération.

En outre, ces barrettes peuvent embarquer plus de mémoire, certains constructeurs comme Corsair travaillant déjà sur des barrettes mémoire de 128 Go. Seulement, la pénurie mondiale de composants électroniques risque fort de freiner l'adoption massive de la RAM DDR5.

Un composant pose problème dans la conception de la RAM DDR5

Ses effets se font déjà ressentir, comme en témoigne la difficulté qu'éprouvent les consommateurs pour s'en procurer chez les différents revendeurs comme Amazon ou Newegg. D'après nos confrères de 12chip.com, la principale raison pour laquelle les barrettes de mémoire DDR5 ne sont pas disponibles en quantité, c'est l'offre insuffisante de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC ou Power Management Integrated Circuit).

En effet, ces circuits sont utilisés dans la conception de la RAM DDR5 et servent notamment à déplacer la gestion de la tension, attribuée d'ordinaire à la carte mère, aux barrettes elles-même. C'est ici que le bât blesse, les PMIC sont plus complexes à produire et face à la forte demande, les principaux fournisseurs de PMIC comme Renesas (fournisseur exclusif d'Intel), IDT, Montage Technologies ou encore Texas Instruments ne peuvent plus tenir la cadence.

Résultat, le prix des PMIC pour RAM DDR5 a été multiplié par dix, tandis que les délais d'approvisionnement avoisinent maintenant les 35 semaines ! Vous l'aurez compris, une pénurie en entraînant une autre, il est maintenant très compliqué de trouver de la RAM DDR5 sur le marché. Et il est difficile de savoir quand la situation va s'améliorer.

Source : 12chip