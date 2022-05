Darty casse le prix de la TV 4K Philips The One 70″ et vous offre le Portal TV de Facebook

Si vous recherchez une Smart TV 4k géante en promotion dans le cadre des French Days, l'offre du moment est à retrouver chez Darty. L'enseigne offre 20% de réduction sur la TV LED Philips The One 70PUS8546. Et comme si cela ne suffisait pas, elle offre la webcam intelligente Portal TV de Facebook. Un appareil qui joue également le rôle d'une enceinte intelligente.

Les TV n'échappent pas aux promotions des French Days du Printemps 2022. Et parmi les offres disponibles en ce moment, celle de Darty sur la TV 4K Philips The One de 70 pouces a retenu notre attention. Si vous êtes amateurs des TV imposantes, ce modèle qui fonctionne sous Android TV fait l'objet d'une réduction de 20% sur le site de l'enseigne. Il est en effet proposé à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Il y a 200 € d'économie à réaliser sur cette TV.

La particularité de ce deal est qu'il vous permet en plus de repartir avec la Webcam/enceinte intelligente Facebook Portal TV dont voici notre test gratuitement. D'une valeur de 89,99 €, cet appareil qui fonctionne de pair avec les TV vous est donc offert. Pour profiter de cette offre 2-en-1, il suffit d'ajouter les deux produits au panier. Le prix d'ensemble revient à 799,98 €, soit le tarif promotionnel de la TV LED Philips The One 70PUS8546 uniquement.

Quant aux caractéristiques de ce téléviseur, l'un de ses atouts est l'intégration de la technologie Ambitlight tridimensionnelle. Des jeux de lumière mettent de l'ambiance colorée sur trois côtés, et ce, au rythme du contenu en cours de diffusion. La TV propose par ailleurs une riche gamme de couleurs, une luminosité optimale et est par ailleurs compatible avec Dolby Vision et Atmos.