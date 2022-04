Darty brade l’iPhone 13 et propose une réduction exceptionnelle

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de l'iPhone 13 128Go noir 5G à prix mini ! Retrouvez les détails de l'offre dans cet article.

Vous souhaitez profiter du meilleur d'Apple tout en économisant de l'argent ? Rendez-vous dès maintenant chez Darty pour profiter de l'iPhone 13 128Go noir 5G à prix cassé !

L'enseigne vous propose en ce moment le smartphone à seulement 859€ au lieu de 909€. Une aubaine pour ce smartphone haut de gamme rarement en promotion.

Un écran lumineux et des prestations incroyables

Sorti il y a peu, l'iPhone 13 est rapidement devenu un “must have” dans le milieu des smartphones, et pour causes. Il propose en effet notamment un écran Super Retina XDR 6.1″, une puce Bionic A15, un nouveau CPU 6 coeurs et un double appareil photo 12 Mpx.

Tous les experts qui ont testé le smartphone sont unanimes : l'iPhone 13 est un smartphone d'exception. Son écran OLED est 28% plus lumineux et offre une luminosité maximale, que vous soyez à l'ombre ou au soleil.

Un des plus gros avantages de l'iPhone 13 est sans nul doute son appareil photo. Son capteur ultra grand angle offre de nombreux détails quand son capteur grand angle capture 47% de lumière supplémentaires pour des photos exceptionnelles. Elles sont nettes, avec des couleurs éclatantes et des contrastes précis. Côté vidéo, l'iPhone 13 vous offre un mode Cinématique qui change automatiquement la profondeur de champ et la mise au point. Vous pouvez ainsi réaliser des effets dignes des productions hollywoodiennes.

Pour plus de sécurité, il propose Face ID, une méthode d'identification faciale qui repose sur un selfie capturé avec la caméra True Depth et grâce à la puce A15 Bionic.

On termine finalement sur une vraie surprise pour un iPhone : l'iPhone 13 propose une batterie très performante. Le smartphone propose en effet jusqu'à 2,5h d'autonomie en plus par rapport aux précédents iPhone.

L'iPhone 13 propose une batterie très performante. Le smartphone propose en effet jusqu'à 2,5h d'autonomie en plus par rapport aux précédents iPhone.