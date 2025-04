Daredevil Born Again : la 1re saison est terminée, quelles conséquences pour le futur du MCU ?

La première saison de Daredevil Born Again vient de toucher à sa fin et laisse de son sillage une multitude de questions sur l'avenir du MCU. Dans cet article, nous allons faire le point ensemble sur les conséquences de la prise du pouvoir du Caïd.

Comme tout bon fan de Marvel qui se respecte, vous avez probablement regardé comme nous avec excitation la conclusion de Daredevil : Born Again sur Disney +. Avant de poursuivre, sachez que nous allons spoiler allègrement des détails de l'intrigue de cette première saison. Alors, si vous n'avez pas encore tout vu, revenez plus tard !

Dans le dernier épisode intitulé Aller simple pour l'Enfer, les spectateurs et Matt Murdock ont enfin pu réunir toutes les pièces du puzzle. Bullseye n'a pas tué Foggy Nelson par simple vengeance, mais il est en réalité une autre victime des manigances des Fisk. Le couple a faire taire l'avocat pour l'empêcher de divulguer un vieux document qui aurait pu compromettre le fameux projet du maire pour réhabiliter le quartier de Red Hook.

Fisk étant Fisk, il a ensuite profité de la tentative d'assassinat raté de Pointdexter lors du gala pour déclarer la loi martiale dans la Grosse Pomme et laisser quartier libre à sa petite armée de flics corrompus. Le maire apporte ensuite la touche finale à son plan machiavélique : tous les justiciers sont maintenant considérés comme des criminels et seront traqués jusqu'au dernier. Pour Daredevil et les autres héros, c'est une nouvelle ère qui commence. Une ère placée sous le signe de la clandestinité, de la résistance et de la terreur.

Mine de rien, les derniers évènements survenus dans Daredevil : Born Again vont avoir un impact considérable sur l'avenir d'une partie du MCU. Ici, nous allons justement faire un tour d'horizon des conséquences de la prise de pouvoir de Fisk sur l'univers cinématographique de Marvel.

Les héros ne sont plus les bienvenus à New York

Comme dit plus haut, Wilson Fisk a officiellement instauré la loi martiale à New York. Pour les habitants, cette mesure a été décrétée pour empêcher Benjamin Pointdexter de s'enfuir après sa tentative de meurtre ratée. Mais pour Kingpin, c'est l'occasion pour lui d'avoir les coudées franches pour étendre son pouvoir, et surtout, traquer et éradiquer les justiciers en toute impunité. “Son grand projet est la loi martiale, et tant qu'il peut maintenir la ville sous cet état, il veut commettre autant de crimes que possible et se débarrasser des justiciers. Cela fait partie de son objectif, qui est de pouvoir, à terme, étendre son influence au-delà de New York”, assure Vincent D'Onofrio, l'interprète du Caïd, dans une interview pour Variety.

Désormais considérés comme les ennemis public numéro 1, Daredevil, mais aussi tous les autres défenseurs de New York comme Luke Cage, le Punisher, Iron Fist, Echo, Kate Bishop, Jessica Jones ou évidemment Spider-Man vont devoir lutter pour leur survie.

Le retour quasi-assuré des Defenders

Dans le dernier épisode, Daredevil s'apprête à foncer tête baissée dans la tanière du loup à Red Hook Port. Blessé, ses chances de survie étaient minces, pour ne pas dire infimes. Ce n'est que grâce à Karen que le Démon de Hell's Kitchen décide de battre en retraite. Matt Murdock en est conscient, pour vaincre le Caïd, il lui faudra une armée. Vous l'aurez compris, ce final de Daredevil : Born Again laisse donc la porte grande ouverte au retour des Defenders. Pour rappel, cette simili version des Avengers made in New York regroupait notamment en son sein Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Danny Rand aka Iron Fist.

Comme Matt Murdock, ces héros vont eux aussi se retrouver dans la ligne de mire de Fisk et sa Task Force. S'allier à nouveau à Daredevil leur donnerait donc une opportunité de se liguer contre le maire tyrannique de la Grosse Pomme. Pour Disney, faire revenir les Defenders dans la saison 2 de Daredevil : Born Again permettrait de les introduire en bonne et due forme dans le MCU… Et au passage ouvrir la voie pour d'éventuels reboots de leurs séries respectives.

Un MCU plus sombre et violent ?

Traditionnellement et à l'exception de rares cas comme Deadpool & Wolverine, le MCU n'a jamais vraiment versé dans la violence crue et exacerbée. Pour Disney, il était important que les films/séries canons restent avant tout des divertissements familiaux. Mais Daredevil : Born Again a mis fin à cet état de fait avec des combats brutaux, et des morts atroces dignes de Game of Thrones. On pense évidemment à ce soin de la boite crânienne offert par Wilson Fisk au commissaire de police Gallo, qui sonne comme une petite référence au destin funeste d'Oberyn Martell (Pedro Pascal) dans GOT.

Par conséquent, on pourrait donc s'attendre à ce que les futurs productions du MCU adoptent un ton bien plus mature et adulte qu'à l'accoutumée. Pour l'instant, la firme aux grandes oreilles semble peut-être encore hésiter sur ce point. Thunderbolts, à venir dans les salles obscures ce 2 mai 2025, sera seulement interdit au moins de 12 ans. On est donc loin de la mention +18 attribué au dernier épisode de Daredevil : Born Again sur Disney+.

Un MCU plus politique ?

Le MCU a généralement relégué la politique au second plan, et pourtant, certaines décisions officielles ont eu un impact crucial dans l'univers cinématographique de Marvel. On pense bien évidemment aux accords de Sokovie, qui ont aboutit à la fission des Avengers dans Civil War. Or, avec un Caïd désormais à la tête de l'une des plus grandes villes américaines, la politique pourrait finalement avoir une place centrale dans les intrigues du MCU. Qui sait, Wilson Fisk pourrait notamment croiser sur son chemin d'autres personnages politisés, à l'image de Bucky Barnes. Dans Captain America : Brave New World, le Soldat de l'Hiver a fait part de ses intentions de se lancer en politique. On pense également à Thunderbolts Ross ou encore Valentina Allegra de Fontaine pour ne citer qu'eux.

Fisk, l'autre méchant de Spider-Man 4

Comme dit plus haut, Peter Parker aka Spider-Man va forcément être impacté par l'interdiction des justiciers instaurée par le maire Fisk. Comme les autres, il sera traqué par la Task Force du Caïd. Par conséquent, on voit mal comment Spider-Man Brand New Day, le prochain opus attendu en juillet 2026 au cinéma, va éviter cet état de fait. A défaut de faire de Fisk le principal protagoniste de l'histoire, il sera forcément l'un des ennemis de l'Homme araignée, d'une manière ou d'une autre. Il serait d'ailleurs excitant de voir comment Peter Parker poursuit son combat pour la justice dans une ville qui lui est désormais hostile. Et bien entendu, le film serait l'occasion parfaite d'intégrer Daredevil (et pas seulement Matt Murdock) dans l'univers du tisseur.