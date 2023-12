Cybertruck : Tesla souffle le chaud et le froid avec les scalpers

Après l'avoir retiré une première fois dans la plus grande discrétion, Tesla vient de remettre sur le tapis sa fameuse clause interdisant aux acheteurs de revendre leur Cybertruck la 1er année. Mais à quoi joue le constructeur ?

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en début novembre 2023. En amont du lancement officiel du Cybertruck, les premiers acheteurs ont eu une mauvaise surprise au moment de passer leur commande.

En effet, Tesla a ajouté dans l'accord une clause un peu spécial, quoique déjà vu dans le monde de l'automobile. Pour résumer, cette clause interdit aux acheteurs de vendre leur pickup électrique durant la 1re année. Par ailleurs, la marque américaine s'accorde le droit de réclamer 50 000 dollars en guise de dédommagement en cas de vente anticipée. La sanction ne s'arrête pas là, Tesla pouvant également refuser de vendre ses futurs véhicules à l'acheteur impatient.

Avec ce dispositif, Tesla cherche tout simplement à empêcher la spéculation sur le Cybertruck. Le véhicule étant produit en quantité très limitée (pour l'instant), le constructeur ne veut pas voir des Cybertruck d'occasion vendus six mois après leur achat initial à des prix bien supérieurs à celui fixé par Tesla.

La clause de la discorde disparaît… puis revient

Rapidement, cette clause a été rapidement partagée sur la toile, et les réactions ont été immédiates. D'un côté, il y a ceux qui appréciaient la mesure de Tesla pour lutter contre les scalpers. De l'autre, ceux qui pensaient à juste titre que le constructeur n'avait pas le droit de leur dire quoi faire avec un véhicule acheté en toute légalité.

Finalement, Tesla a retiré quelques jours plus tard et dans la plus grande discrétion la fameuse clause. Comme d'habitude, impossible de savoir pourquoi, puisque la marque n'a toujours pas de service presse pour répondre aux questions des médias sur sa politique.

Mais comme le rapportent nos confrères du site Electrek, ceux qui ont eu la chance et le budget de se procurer un Cybertruck Foundation Series (ndrl : une édition limitée du pickup électrique) affirment que la clause est revenue.

En effet, après avoir confirmé leur commande, la section est apparue dans le contrat : “Vous êtes d'accord avec le fait de ne pas vendre ou tenter de vendre le véhicule avant la fin de la première année suivant la date de livraison de votre véhicule”. La question est maintenant de savoir si cette clause est réservée aux éditions Foundation Series du Cybertruck, ou bien si elle concernera tous les modèles. Pour ça, il faudrait que Tesla ait un service presse.