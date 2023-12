Avec ce pneu de Hyundai, vous allez vite oublier la corvée des chaînes à neige

Hyundai présente une nouvelle technologie. Celle-ci permet d'intégrer des chaînes directement dans les pneus. L'utilisation est simple : il suffit d'appuyer sur un simple bouton. Si un tel système suscite de nombreuses questions, son principal atout est immédiat : nous pourrons oublier la lourde corvée de la pose des chaînes à neige.

Nous évoquons régulièrement Hyundai dans nos colonnes. Parfois pour dévoiler les nouveautés de la marque, comme la très puissance voiture électrique Ioniq 6 N. Parfois pour présenter les véhicules de sa flotte, comme la Hyundai Ioniq 6 que nous avons essayée en début d'année. Ou encore pour expliquer les travaux de la marque pour améliorer le quotidien des conducteurs grâce à des innovations autour des moteurs, de la batterie ou encore des pneumatiques.

Dans ce dernier domaine, Hyundai vient de présenter une innovation qui pourrait transformer radicalement l'expérience de conduite dans des conditions hivernales, mais pas uniquement. Tous les conducteurs des régions montagneuses françaises sont également concernés. Rappelons en effet qu'il est obligatoire de disposer de pneus hiver, de chaînes ou de chaussettes à neige depuis le 1er novembre 2023 et jusqu'au 31 mars 2024. Voilà qui englobe un certain nombre de conducteurs.

Hyundai invente des pneus avec chaîne à neige intégrée

Quelle est cette innovation ? Il s'agit d'un système de roue incluant le pneu et doté des “chaînes à neige intégrées”, qui peuvent être déployées ou rétractées sur simple pression d'un bouton. La marque détaille le fonctionnement de ce pneu dans une vidéo officielle que vous pouvez découvrir en fin de cet article. On peut y voir les fils qui sont encastrés dans les rainures. Ceux-ci sont fabriqués à partir d'alliages à mémoire de forme. Ils peuvent être activés et étendus lorsqu'un courant électrique est envoyé à travers eux. Ainsi, en cas de conditions routières difficiles ou lorsque la loi exige l'utilisation de chaînes à neige, il suffit d'appuyer sur un bouton. Et quand il n'y en a plus besoin, un bouton suffit aussi. L'alliage reprend alors sa forme originale, poussant la boucle du fil au-dessus du niveau de la bande de roulement.

Grâce à ce nouveau système, les conducteurs n'ont plus besoin de s'équiper de chaînes à neige. Et, surtout, il pourrait éliminer le processus compliqué et inconfortable de la pose manuelle des chaînes à neige. Bien sûr, cette innovation pose quelques questions. Ce système est-il compatible avec toutes les tailles de jantes ? Y a-t-il un entretien électronique spécifique ? Que se passe-t-il en cas de crevaison ? À quelle vitesse peut-on rouler ? Et ce ne sont là que quelques exemples. Hyundai a cependant le temps d'y réfléchir, puisqu'il s'agit de travaux préliminaires et non d'un produit prêt pour la commercialisation.