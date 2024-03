Cybertruck : Tesla s’attaque à ceux qui revendent le pickup pour faire du profit

Tesla ne plaisante pas avec la revente de son Cybertruck. Le constructeur repère ceux qui en ont clairement acheté plusieurs pour les vendre plus cher et agit pour qu'ils ne puissent plus en commander d'autres.

Le Cybertruck a beau être sorti depuis plusieurs mois, il continue de tenter les potentiels acheteurs. Mais ces derniers n'ont pas forcément envie de se procurer le pickup électrique de Tesla pour le conduire. Avec la forte demande et l'effet de mode, les “scalpers” se frottent les mains. Pour rappel, il s'agit d'une pratique consistant à acheter plusieurs exemplaires d'un produit dans le seul but de le revendre plus cher, par exemple aux impatients confrontés à une rupture de stocks ou une liste d'attente.

Tesla a anticipé le phénomène en ajoutant une clause particulière dans ses conditions générales de vente. En parlant du Cybertruck, elle stipule que les acheteurs s'engagent “à ne pas le vendre, ou ne pas tenter de le vendre au cours de la première année suivant la date de livraison“. En cas de violation, “Tesla peut demander une injonction pour empêcher le transfert du titre du véhicule ou exiger […] des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 $ ou la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert, selon la valeur la plus élevée. Tesla peut également refuser de vous vendre d'autres véhicules à l'avenir“. C'est très clair, mais ça n'empêche pas plusieurs personnes de tenter le coup.

Tesla ne veut pas que vous revendiez le Cybertruck pour en tirer un profit

L’utilisateur répondant au nom de malinecentral sur le forum du site Cybertruck's Owners Club devait se dire qu'il ne risquait rien. Il a commandé un Cybertruck et l'a immédiatement mis en vente après réception, puis il a passé commande pour deux autres pickups. Tesla a repéré l'annonce et a contacté l'acheteur pour l'informer de l'annulation de ces 2 commandes. L'homme s'en sort bien : le constructeur lui a remboursé les frais de réservation.

L'entreprise a toutefois pris les devants puisque désormais, “toute commande future passée par [l'internaute en question] sera annulée sans remboursement des 100 $ de réservation ou des frais de commande de 250 $“. Une mésaventure qui servira d'avertissement aux scalpers. Celui-ci peut s'estimer heureux d'avoir été informé avant de revendre le Cybertruck. Dans le cas contraire, il risquait les 50 000 $ de dommages et intérêts.