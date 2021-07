Cybertruck : Samsung devient le principal fournisseur de caméras de Tesla

Samsung devient officiellement le principal fournisseur de caméras pour le Cybertruck de Tesla. Le constructeur américain s'offre les services de l'entreprise sud-coréenne pour un montant faramineux de 436 millions de dollars.

En novembre 2019, le PDG de Tesla a créé la surprise en dévoilant le Cybertruck, un pick-up blindé et futuriste capable d'afficher une autonomie monstre de 800 km. Certes, la démonstration du milliardaire avait quelque peu tourné au fiasco, mais cela n'a pas découragé pour autant les clients potentiels.

Pour cause, le Cybertruck a déjà dépassé le million de précommandes. Le modèle Dual Motor, qui embarque deux moteurs électriques comme son nom l'indique, est celui qui remporte le plus d'adhésion, avec 48% des précommandes. Vous l'aurez compris, le Cybertruck est pour l'instant engagé sur la voie du succès, et ce nouveau partenariat devrait assurer davantage ce carton.

En effet, nous avons appris ce lundi 12 juillet 2021 que Tesla et Samsung ont signé un contrat de 436 millions de dollars. Le constructeur américain a décidé de faire confiance à la firme sud-coréenne pour développer les caméras embarquées du Cybertruck. Pour mémoire, le pick-up de Tesla sera équipé de plus d'une dizaine de caméras, utilisées notamment pour l'Autopilot, le système de conduite autonome de Tesla.

Samsung renforce ses activités dans les véhicules électriques grâce à Tesla

En outre, ces caméras serviront également de “rétroviseurs” en offrant une vue latérale et arrière au conducteur, puisque le Cybertruck est démuni de rétroviseurs classiques. “L'essor rapide des marchés des véhicules électriques sera le moteur de croissance des bénéfices de Samsung Electro-Mechanics”, assure Whang Go-un, analyse pour la firme KB Securities. “Une fois que l'usine chinoise de Tianjin sera opérationnelle, la part des revenus de la division automobile de Samsung passera à 20,9% en 2024, contre 7,6 % cette année”, ajoute-t-il.

Comme le rappelle l'analyste, la stagnation du secteur de la téléphonie mobile en raison de la pandémie avait suscité de vives inquiétudes concernant les activités de Samsung en matière de production de modules d'appareils photo et de condensateurs céramiques multicouches (MLCC). Depuis le 29 janvier 2021, Samsung Electronics Co a vu ses actions baissées de 16,4%. Ce contrat passé avec Tesla va donc permettre au géant sud-coréen de diversifier et relancer ses activités sur le marché des véhicules électriques, en attendant un regain de l'industrie de la téléphonie mobile.

Source : Korea Economic Daily