Cyberpunk 2077 : un bug détruit votre sauvegarde si elle devient trop grosse

Cyberpunk 2077 connaît un souci bien gênant sur les versions PC et Stadia. Si une sauvegarde pèse trop lourd, le jeu n’arrive tout simplement pas à la charger. Il semblerait qu’une fois que le fichier où elle est stockée dépasse les 8 Mo, elle se corrompt automatiquement. Pour ne pas avoir ce souci, il faut éviter de faire trop d'artisanat en jeu.

Cyberpunk 2077 a fait couler beaucoup d’encre pour sa version console, qui présente des graphismes catastrophiques. Ce n’est pas le cas sur la version PC, mais elle n’est tout de même pas exempte de bug technique. Par exemple, nous avons du plusieurs fois recharger notre partie, à cause d’un script bloqué ou d’une quête qui ne se valide pas, perdant parfois plusieurs minutes de jeu. Mais un nouveau souci a été repéré par des joueurs, et il est bien plus gênant, puisqu’il corrompt la sauvegarde et fait perdre toute progression.

En effet, beaucoup de joueurs ont constaté que leur sauvegarde devenait corrompue à un certain moment. Le menu principale affiche alors un message « La sauvegarde est endommagée et ne peut être lancée ». Gênant. Il faut donc reprendre une sauvegarde plus ancienne afin de continuer sa partie.

L'artisanat mis en cause

Les joueurs ont partagé leur problème sur le forum même de CD Projekt Red et ont constaté une donnée intéressante : leur sauvegarde devient inutilisable lorsqu’elle dépasse les 8 Mo. Un utilisateur s’est alors attelé à faire des tests plus poussés et a finalement trouvé le coupable : l’artisanat.

Comme beaucoup de jeux de son temps, Cyberpunk 2077 dispose d’un système d’artisanat. En récupérant des matériaux, il est possible de fabriquer des objets utiles, comme des armes. Le problème, c’est que faire de l’artisanat augmente la taille du fichier de sauvegarde… gênant. Un utilisateur a fait un test précis sur une sauvegarde de 7,8 Mo. Dans sa partie, il a fabriqué quatorze fusils puis à sauvegardé. Son fichier est alors devenu inutilisable, atteignant les 8,2 Mo. Jeter les objets créés ou les vendre ne réduit pas sa taille. La partie est à jeter pour de bon.

Il est tout à fait possible de se passer de cet aspect dans Cyberpunk, surtout qu’il n’est pas d’une importance cruciale. Toutefois, les joueurs qui aiment « crafter » risquent de voir rouge lorsque leur progression sera corrompue. Sur son forum, CD Projekt se dit conscient du problème et annonce que la taille des sauvegardes pourrait être agrandie dans un futur patch, mais que les fichiers corrompus ne seront pas récupérables. Il faudra donc faire attention en attendant. Notons que ce souci ne concerne pas la version console, mais que la version PC. Stadia, qui propose de jouer dans le Cloud, utilise cette version et est donc également affectée.

CD Projekt dans la tourmente

Cette histoire de sauvegarde ne pourrait être qu'une malheureusement anecdote concernant le jeu de CD Projekt Red. Cependant, elle n'est qu'une petite partie d'un scandale à grande échelle. Le studio polonais fait en effet face à des consommateurs furieux et des investisseurs qui le sont tout autant. Une débâcle qui l'a d'abord conduit à proposer un remboursement aux joueurs console mécontents, sans en avertir Sony ou Microsoft au préalable. Ces derniers ont refusé dans un premier temps, avant de finalement proposer cette option. Ils sont allés encore plus loin en supprimant purement et simplement le titre de leur boutique en ligne. Un fait inédit pour un jeu de cet ampleur.

La débâcle est totale pour le studio, qui voit ses actions chuter à la bourse de Varsovie. Une histoire d'autant plus dommageable que le jeu en lui-même est bon. C'est une succession de mauvais choix qui a conduit le développeur dans cette situation. Ce dernier aurait par exemple eu tout à y gagner en ne sortant pas le jeu sur les “vieilles” consoles, en le retardant encore de quelques mois ou en étant plus clair dans sa communication. Un cas qui sera étudié dans le futur, cela ne fait aucun doute.

Source : CD Projekt