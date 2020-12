Cyberpunk 2077 : Microsoft promet de rembourser les joueurs Xbox

Microsoft s’engage à rembourser tous les joueurs déçus par Cyberpunk 2077 sur Xbox. Comme Sony, la firme américaine prend des mesures exceptionnelles après le fiasco de la version console du jeu. Mais contrairement à son rival, Microsoft ne supprimera pas le jeu de sa boutique en ligne. Un avertissement met par contre en garde les potentiels acheteurs du titre.

CD Projekt Red l’a admis : la version PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 n’était pas prête pour le lancement. Sous pression, le studio polonais s’est engagé à mettre à jour la version sur console dès le mois de janvier. En attendant, les joueurs déçus peuvent réclamer un remboursement intégral auprès de Sony et Microsoft.

Face au fiasco de Cyberpunk sur PS4, Sony a accepté de faire une exception à sa politique habituelle. Le géant japonais remboursera tous les acheteurs qui en feront la demande. Sony a aussi pris la décision radicale de supprimer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store.

Microsoft met en garde les joueurs : Cyberpunk 2077 est complètement bugué sur Xbox

Peu après Sony, Microsoft s’est exprimé sur le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 sur Xbox. « Pour garantir à nos joueurs la meilleure expérience possible sur Xbox, nous étendrons notre politique de remboursement existante afin d’offrir des remboursements complets aux personnes ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre » annonce Microsoft sur Twitter.

La firme accepte donc de fournir un remboursement à tous les joueurs qui ne sont pas satisfaits par leur achat. « À ce jour, nous avons accordé des remboursements à la grande majorité des clients qui en ont fait la demande » souligne Microsoft. Pour demander un remboursement, il suffit d’en faire la demande en se rendant sur cette page. « Alors que nous savons que les développeurs de CD PROJEKT RED ont travaillé dur pour livrer Cyberpunk 2077 dans des circonstances extrêmement difficiles, nous nous rendons également compte que certains joueurs sont mécontents de l’expérience actuelle sur les anciennes consoles » déclare Microsoft afin de justifier sa décision.

Sur le même sujet : une 5ème mise à jour corrige les bugs de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One

Néanmoins, Microsoft ne retirera pas Cyberpunk 2077 du Microsoft Store. Par contre, la firme de Redmond affiche désormais un avertissement sur la page dédiée au jeu sur son Store. « Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performances lorsqu’ils jouent à ce jeu sur les consoles Xbox One jusqu’à ce que ce jeu soit mis à jour » prévient Microsoft. Pour CDPR, c’est une nouvelle humiliation.