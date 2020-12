Cyberpunk 2077 : les streameurs sont priés de désactiver le son sur Twitch à cause du copyright

Le lancement pénible de Cyberpunk 2077 est assorti d’un nouveau problème qui vise cette fois-ci les streameurs sur Twitch. CD Projekt Red demande en effet de désactiver le son dans leurs streams pour le moment, car certaines pistes audio du jeu déclenchent systématiquement des plaintes pour copyright automatisées.

Si comme nous vous jouez à Cyberpunk 2077 depuis le jour de sa sortie, alors, vous saurez très bien de quoi on parle quand on vous dit que le jeu est criblé de bugs – sans parler des différences graphiques énormes entre les versions console et PC/Stadia. Pour autant, il serait dommage d’oublier l’essentiel : même imparfait, ce jeu est vraiment ensorcelant et donne vraiment envie d’oublier ce que l’on pourrait presque décrire comme un « faux départ », en attendant une mise à jour corrective indispensable.

Et évidemment, l’événement est tel que de nombreux streameurs publient déjà des extraits du gameplay sur Twitch. Or, une partie d’entre eux ont rencontré un problème lié au jeu qui peut potentiellement conduire à la suspension de leur compte. En effet, plusieurs extraits sonores du jeu déclenchent des plaintes pour copyright automatisées (aussi appelées DMCA). Ce qui conduit aujourd’hui CD Projekt Red à exhorter les fans à couper complètement le son du jeu avant d’en streamer le gameplay sur Twitch.

Cyberpunk 2077 : après les bugs, les problèmes de copyright sur Twitch

Les problèmes de copyright étaient connus avant même la sortie du jeu. Mais jusqu’alors, CD Projekt Red pensait que le problème était limité à une poignée de séquences « Braindance ». L’éditeur explique : « nous avons appris que des instances additionnelles du jeu peuvent provoquer une plainte DMCA contre votre chaîne [Twitch]. Un patch est en préparation, mais d’ici là, nous vous demandons de mettre complètement en sourdine la musique du jeu dans les réglages. Nous sommes vraiment désolés pour la gêne occasionnée ».

Les séquences Braindance apparaissent à deux occasions dans l’histoire principale du jeu. Ce sont des sortes de replay qui permettent de revivre les événements d’une autre personne tout en refaisant le film à votre sauce. On comprend à l’aune du nouveau message de CD Projekt Red que les problèmes de copyright sont en fait plus répandus que ce l’on pouvait penser initialement. Le réglage spécial censé mettre en sourdine les musiques sous copyright est visiblement encore imparfait, et c’est pourquoi il est nécessaire de désactiver totalement les musiques.

Au vu des nombreux bugs, on s’attend à ce que CD Projekt Red propose très rapidement un nouveau patch. Toute la question est de savoir sous quel délai ce patch arrivera…

Source : The Verge