Cyberpunk 2077 : CD Projekt a remboursé seulement 30 000 joueurs sur 13,7 millions de ventes

Cyberpunk 2077 s’est vendu à presque 14 millions d’exemplaires en 2020, a annoncé CD Projekt. Parmi tous ces jeux écoulés, seulement 30 000 ont été remboursés par le studio. Ce dernier ne compte d’ailleurs pas abandonner son bébé malgré le lancement désastreux.

Cyberpunk 2077 est entré dans l’histoire du jeu vidéo, non pas grâce à ses qualités ludiques, mais à cause de son lancement complètement désastreux, qui est devenu un cas d’école. Tout cette histoire n’a financièrement que très peu impacté le studio CD Projekt. Le jeu s’est effet vendu à 13,7 millions d’exemplaires. Un résultat exceptionnel. De plus, seules très peu de copies ont été remboursées.

Lorsque Cyberpunk 2077 est sorti en décembre, les fans qui avaient craqué pour la version PS4 et Xbox One ont vite déchanté : le titre était laid, bugué, ramait. En un mot, il était injouable. La colère est vite montée et CD Projekt a alors proposé le remboursement sans condition à ceux qui le demandaient. Sony et Microsoft ont suivi et ont également supprimé le titre du PS Store et du Xbox Live (il est toujours absent aujourd’hui). Lors d’une réunion avec les investisseurs, CD Projekt a donné quelques détails sur ces remboursement. Au total, seuls 30 000 joueurs sur presque 14 millions ont demandé à rendre le titre. Cela équivaut à un coût de 2,17 millions de dollars pour le studio, soit une goutte d’eau dans les recettes engrangées grâce à Cyberpunk.

Piotr Nielubowicz, le PDG du studio polonais, a indiqué que 95% des demandes ont été satisfaites. Quid des 5% restantes ? Elles sont en attente, selon lui, ralenties par les différences des systèmes bancaires à travers le monde. Mais elles devraient être satisfaites en totalité. CD Projekt marche sur des œufs, puisque son image a été écornée par la sortie désastreuse de son jeu, et met donc un point d’honneur à rembourser tous les mécontents.

Cyberpunk 2077 a été un succès colossal

On a beaucoup parlé de Cyberpunk 2077 pour ce lancement complètement chaotique. Toutefois, il ne faut pas nier le fait que le jeu a été un immense succès. 13,7 millions de ventes en 2020, soit en même pas un mois, c’est un record absolu de rapidité dans l’industrie.

CD Projekt ne compte pas que sur sa nouvelle licence pour se faire de l’argent, puisqu’il peut aussi compter sur son jeu phare : The Witcher 3. Sorti il y a cinq ans, le titre connait toujours un succès colossal, à tel point que 2020 a été sa deuxième meilleure année depuis son lancement. Au total, le jeu de rôle/action s'est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Le titre risque d’ailleurs de connaître une nouvelle année faste en 2021 avec sa ressortie sur PS5 et Xbox Series X avec des graphismes améliorés.

CD Projekt ne laissera pas tomber Cyberpunk

Cyberpunk 2077 pourrait-il suivre le même chemin de son aîné, devenant un long-seller et faisant oublier son lancement ? C’est en tout cas l’objectif affiché du studio.

Il y a quelques semaines, le second gros patch, le 1.2, est arrivé sur consoles et PC. Une mise à jour importante qui corrige énormément de soucis de performances. S’il reste des problèmes, nous n’avons clairement plus le même titre qu’au lancement. Même sur les consoles « ancienne » génération, il se montre relativement stable, oscillant entre 25 et 30 images par seconde (alors qu’il tombait régulièrement sous les 10 à la sortie).

Adam Kicinski de CD Projekt a annoncé sans détour qu’abandonner le développement n’était clairement pas une option et que ses équipes continueraient à travailler d’arrache-pied sur le titre. 2021 sera une année cruciale pour Cyberpunk. En plus des correctifs, le studio prévoit de sortir les premiers DLC, mais également les versions PS5 et Xbox Series X du jeu, dont le développement a pour l'instant été mis en pause.