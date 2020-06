Cyberpunk 2077 : Netflix va diffuser Edgerunners, une série animée inspirée du jeu

A l’occasion de la première conférence Night City Wire, CD Projekt Red a annoncé Edgerunners, une série animée produite par le studio japonais Trigger et inspirée de Cyberpunk 2077. Ce programme, composé de 10 épisodes, sera diffusé en exclusivité sur Netflix en 2022.

Night City Wire, le premier rendez-vous virtuel de CD Projekt Red consacré à Cyberpunk 2077, a été bon. Le format court d’une demi-heure était dynamique. Et de nombreuses informations sur l’ambiance, le gameplay et les personnages ont été présentés. Nous avons d’ores et déjà publié un article complet sur l’ensemble de ces informations. N’hésitez donc pas à y jeter un œil.

Parmi toutes les informations qui ont été dévoilées, CD Projekt Red a levé le voile sur une série d’animation inspirée du jeu. La série s’appelle Cyberpunk Edgerunners et l’annonce est visible en fin de cet article. Elle comptera une dizaine d’épisodes (sauf si le succès est tellement au rendez-vous qu’une seconde série s’impose). Elle est actuellement produite par le studio japonais Trigger. Et elle sera diffusée exclusivement sur Netflix. Mais il vous faudra être patient. Car la diffusion n’est pas prévue avant… 2022 !

Même histoire, même ville, mais personnages inédits

Le scénario d’Edgerunners se passe dans le même univers que le jeu. C’est la même ville. C’est la même ambiance. En revanche, les personnages seront inédits afin de ne pas entrer en conflit avec le scénario tentaculaire de Cyberpunk 2077. Le personnage principal d’Edgerunners est un jeune garçon vivant dans la rue. Pour survivre, il choisit de devenir un mercenaire, un « Edgerunners ». Ce projet nous rappelle, dans une certaine mesure, la série Animatrix, neuf courts métrages réalisés par des studios inspirés de la trilogie Matrix qui gravitent autour des scénarios des films.

Trigger est un studio d’animation japonais basé à Tokyo. Fondé en 2011 par d’anciens animateurs de Gainax (bien connu pour la licence Neon Genesis Evangelion). En 10 ans, Trigger a produit huit séries et une demi-douzaine de courts et longs métrages. Les licences les plus connues du studio sont Little Witch Academia et Kill la Kill. L’entreprise travaille également pour le compte des studios nippons de jeu vidéo pour concevoir les génériques et les scènes intégrés aux jeux. Parmi lesquels Fire Emblem Fates de Nintendo ou Project X Zone de Bandai.