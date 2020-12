Cyberpunk 2077 : des actionnaires portent plainte contre CD Projekt après le fiasco du jeu sur PS4 et Xbox

Cyberpunk 2077 continue d'attirer les foudres des investisseurs de CD Projekt Red. Une action en justice américaine accuse maintenant le studio polonais d'avoir menti sur les véritables performances du jeu sur PS4 et Xbox One.

Le lancement de Cyberpunk 2077 sur console est un véritable fiasco. Criblé de bugs et visuellement décevant, le jeu sur PS4 et Xbox One a provoqué une vague de mécontentements. Sous pression, Sony, Microsoft et Micromania ont accepté de rembourser intégralement les joueurs déçus par le titre. Sony a même décidé de supprimer Cypberpunk 2077 du PlayStation Store.

En parallèle, CD Projekt Red s'est engagé à corriger le tir grâce à une succession de correctifs et de mises à jour. Malgré les promesses du studio polonais, son cours en bourse continue de plonger. Pire : CD Projekt Red est la cible de plusieurs actions en justice. Des avocats de Varsovie (Pologne) accusent ainsi le studio d'avoir fait de fausses déclarations au sujet des performances du jeu sur console dans l'objectif d'obtenir des avantages financiers.

CD Projekt Red est accusé d'avoir caché la vérité sur les performances de Cyberpunk 2077 sur console

Quelques jours plus tard, des actionnaires américains ont introduit une plainte en recours collectif auprès d'un juge américain. Dans un communiqué publié par Ronsen, le cabinet d'avocats en charge du recours, CD Projekt Red est accusé d'avoir menti sur les performances réelles de Cyberpunk 2077 sur console. En janvier 2020, le studio polonais avait notamment affirmé que le jeu était jouable sur PS4 et Xbox One. “Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de la génération actuelle en raison d'un nombre énorme de bugs” avance l'action en justice.

D'après la plainte, CD Projekt Red aurait tout fait pour dissimuler l'état véritable de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One jusqu'à la sortie sur le marché. In fine, les fausses déclarations du studio polonais aurait engendré de graves pertes financières pour les actionnaires, estime Rosen. Le cabinet invite donc tous les actionnaires à rejoindre le recours collectif dans les semaines à venir. D'autres actions en justice du même acabit risquent de faire leur apparition.