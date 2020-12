Stadia Pro : Hotline Miami, F1 2020 et deux autres jeux offerts en janvier 2021

Les abonnés Stadia Pro pourront se faire plaisir avec quatre nouveaux jeux offerts en janvier 2021. Pour bien débuter l'année, quoi de mieux que de se calmer ses nerfs sur Hotline Miami, ou de travailler ses trajectoires sur F1 2020.

Comme le proposent Sony pour les abonnés au PS Plus ou Microsoft avec le Xbox Games With Gold, Google gratifie ses abonnés Stadia Pro d'une fournée de jeux gratuits chaque mois. En décembre 2020, les joueurs Stadia Pro ont peaufiné leur talent d'assassin sur l'excellent Hitman 2 ou encore affûté leur pilotage sur EverSpace.

Google poursuit sur sa lancée et compte bien démarrer l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec quatre nouveaux jeux gratuits à destination des abonnés Stadia Pro. Pour cette première fournée de 2021, les joueurs pourront mettre la main sur la simulation de Formule 1 F1 2020. Le titre de Codemasters reste la référence absolue dans ce domaine et ce F1 2020 ne déroge pas à la règle : conduite impeccable, le mode Mon Écurie passionnant, une pléthore de circuits à disposition, la dimension Recherche et Développement, c'est un must have.

On change totalement d'univers avec le second titre, à savoir Hotline Miami, une ode à la violence sublimée par des sons électros totalement fous. La BO est une pépite et on vous conseille de vite l'écouter. Ce n'est clairement pas un jeu à mettre en toutes les mains, mais si vous aimez tuez des ennemis à la chaîne dans une ambiance psychédélique, Hotline Miami est fait pour vous.

Figment, le 3e titre de cette fournée, vous mettre aux commandes de Dusty, qui n'est autre que le courage incarné. En effet, dans Figment, les émotions prennent vie et se matérialisent. Ce sera à vous de lutter contre la peur, afin de restaurer la lumière de ce monde. Poétique et enchanteur.

Venons-en au dernier jeu gratuit en janvier 2021 qui n'est autre que Ary and the Secret of Seasons. Dans ce jeu de plateforme développé par les équipes du studio Fishing Cactus, vous incarnez Ary, gardienne de l'hiver dont la mission sera de rétablir l'équilibre des saisons du monde de Valdi.

Pour rappel, les abonnés Stadia Pro ont jusqu'au 31 décembre pour récupérer gratuitement les jeux suivants : Celeste, Embr, Dead by Daylight, Risk of Rain 2, GYLT et Rock Ages 3. Quoi qu'il en soit, Google démarre bien cette année 2021, qui risque d'être riche en jeux sur Stadia. En effet, Google a promis l'arrivée de 400 jeux d'ici 2023.