Bitcoin : les cryptomonnaies n’ont plus la cote chez les criminels

Un rapport récent de Chainalysis révèle que les stablecoins, ces monnaies numériques ancrées à des valeurs stables comme le dollar américain, ont surpassé le Bitcoin en termes de transactions illicites.

Depuis les rumeurs d'approbation de l'ETF Bitcoin qui ont boosté sa valeur, les crypto-monnaies sont de plus en plus présentes dans l'actualité. Malgré une régulation accrue, elles sont souvent associées à des activités criminelles. Comme récemment, lorsqu'un hacker a subtilisé 2 millions de dollars grâce à une méthode ingénieuse. Cette attractivité croissante s'accompagne de sanctions importantes en cas de fraude, illustrées par un cas récent en Turquie où des escrocs ont été condamnés à 11 000 ans de prison.

La nature transparente de la blockchain permet de suivre facilement les transactions licites et illicites. Cette caractéristique a été mise en avant par Chainalysis, qui a analysé les tendances criminelles dans le secteur des crypto-monnaies. Leurs découvertes révèlent des informations sur l'évolution et l'ampleur de ces activités.

Le volume de transactions illicites en cryptomonnaies est en déclin

Selon Chainalysis, alors que Bitcoin dominait les transactions illicites de 2018 à 2021, les monnaies numériques adossées à des valeurs comme le dollar américain (stablecoins), ont pris le dessus en 2022 et 2023. Ces dernières ont été utilisées majoritairement dans des activités frauduleuses, malgré la croissance de leurs transactions légitimes. Elles sont désormais préférées pour des activités telles que les escroqueries et les échanges avec des entités sanctionnées, représentant 61,5 % du volume total des transactions illicites évaluées à 14,9 milliards de dollars en 2023. Ce rapport indique également une baisse des revenus des hacks en crypto et des profits des escroqueries en 2023, avec une réduction de 54,3 % des revenus de hacks et une chute de 29,2 % des profits d'escroqueries.

Plus précisément, en 2023, le volume total des transactions illicites en crypto-monnaies a atteint 24,2 milliards de dollars. Ce qui ne représente qu'environ 0,34 % du volume global des échanges, estimés à 76,66 billions de dollars. Bien que les stablecoins aient joué un rôle significatif dans ces transactions illicites, leur part reste relativement faible par rapport au volume total du marché.

De plus, cette évolution est illustrée par l‘action proactive de l'émetteur de Tether (le plus grand emeteur de stablecoins, il représentait 70% de ce marché en décembre 2023) lui-même, qui a gelé l'année dernière 326 portefeuilles contenant un total de 435 millions de dollars en USDT à la demande des autorités américaines. Cette mesure lui a permis de démontrer son engagement contre les activités illicites. De plus, cet émetteur a mis en œuvre des programmes rigoureux de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent. L’entreprise a ainsi aligné ses pratiques sur celles des institutions financières traditionnelles et démontrant un engagement sérieux envers la conformité et la sécurité dans le secteur des crypto-monnaies.

Sources : Chainalysis, Assets