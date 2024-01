Ce hacker a gagné 2 millions de dollars, voici la méthode ingénieuse qu’il a utilisée

En Ukraine, un individu a été arrêté pour avoir créé un million de serveurs virtuels dans le but de miner illégalement des cryptomonnaies. Une opération qui lui avait permis de gagner 2 millions de dollars.

L’anticipation de la récente approbation d'un ETF pour le Bitcoin a entraîné une explosion de sa valeur. Contrairement à l'achat direct, ces ETF offrent une exposition à cette monnaie virtuelle sans les complications et les risques associés. De plus, elle renforce sa légitimité et son intégration dans le système financier traditionnel​​​​. Mais cet engouement qui a poussé à la hausse l'environnement des cryptomonnaies attire les convoitises de certains criminels.

Dans un cas récent, un hacker a utilisé la méthode dite de “cryptojacking”. Elle est devenue la technique préférée des pirates lors du dernier bull run de 2021. Elle implique l'utilisation non autorisée de serveurs ou d'ordinateurs d'autres personnes pour miner diverses monnaies virtuelles. Cette pratique est particulièrement problématique car elle dégrade les performances des systèmes informatiques et augmente les coûts énergétiques, sans que les propriétaires légitimes en soient conscients.

Ce hacker a manipulé un million de serveurs pour miner des cryptomonnaies

Un homme âgé de 29 ans a été arrêté en Ukraine. Il est accusé d'avoir créé plus d'un million de serveurs virtuels pour son opération de minage de cryptomonnaies. Utilisant des comptes piratés, il a orchestré un stratagème de cryptojacking à grande échelle, générant des revenus estimés à environ 2 millions de dollars. Cette affaire, mise au jour grâce à une collaboration entre Europol, la police ukrainienne et un fournisseur de services cloud. Elle illustre la sophistication et l'ampleur des cyberattaques dans le secteur des cryptos. Le suspect aurait utilisé des portefeuilles TON pour transférer les fonds illégaux, confirmant la complexité et l'ingéniosité de son opération. Pour rappel, TON, ou Telegram Open Network, est la blockchain développée par les créateurs de l'application de messagerie Telegram.

La police a saisi du matériel informatique, des cartes bancaires et SIM, des supports électroniques et d'autres preuves lors de l'arrestation. Le suspect avait utilisé des outils automatisés pour forcer brutalement les mots de passe de 1 500 comptes d'une importante entité de commerce électronique depuis 2021. Après avoir obtenu des privilèges administratifs, il a créé ces serveurs virtuels pour mener son opération de minage.

Cette démontre les risques de sécurité liés à l'utilisation des grandes plateformes de cloud computing, où les ressources informatiques et les services sont fournis et gérés sur Internet. Ce qui rend potentiellement vulnérables les données et infrastructures stockées sur ces plateformes à distance. L'arrestation de ce suspect marque une étape importante dans la lutte contre le cryptojacking et les cybercrimes liés aux cryptomonnaies. Elle rappelle aussi aux utilisateurs et aux entreprises la nécessité de renforcer la sécurité de leurs systèmes informatiques.

Source : Bleepingcomputer