Suspecté d’arnaque, il demande au FBI de lui rendre ses cryptomonnaies saisies

Un homme soupçonné d'avoir pris part à une arnaque s'est vu saisir son portefeuille de cryptomonnaies par le FBI. Affirmant n'avoir rien fait, il envoie un message au bureau fédéral pour les récupérer.



En février dernier, une personne âgée habitant à Knoxville dans l'Iowa ouvre un mail sur son iPad. Le message lui explique que son appareil a été compromis et qu'elle doit contacter l'expéditeur du courrier électronique pour y remédier. La femme appelle et un certain Mark décroche. Il affirme travailler au Département du Trésor des États-Unis et raconte que l'iPad a été piraté par quelqu'un qui y a placé des contenus pornographiques. Afin de les effacer, la victime doit payer 10 000 $ en cartes cadeau Wallmart et Dollar General, des enseignes de grande distribution. Elle s'exécute le jour même et transmet le tout à “Mark”.

Un mois plus tard, c'est au tour de “Steve” d'appeler la vieille dame. Se présentant comme un employé d'Apple, il la convainc de retirer 150 000 $ de son épargne retraite et d'acheter des Bitcoins, toujours pour “nettoyer” son iPad. Steve lui fait aussi télécharger une application qui lui permet de voir ce qu'elle fait sur la tablette et s'assure que l'achat est bien effectué via la plate-forme CryptoFi. Le lendemain, il lui demande de lui envoyer 99 000 $ sur le service. La banque de la victime ne parvient pas à lui faire entendre qu'il s'agit d'une arnaque et elle achète 3 Bitcoins. Heureusement, le site sur lequel ils sont transférés transmet les informations au FBI qui arrête l'hémorragie.

Un suspect dans une affaire de fraude demande au FBI de lui rendre sa cryptomonnaie saisie

Les enquêteurs associent les bitcoins à un compte sur la plate-forme Binance. Il appartient à un dénommé Vishal Gautam. Les 18 500 $ que contient le portefeuille de cryptomonnaies sont aussitôt saisis et le compte gelé. Sauf que l'homme en question ne s'y attendait pas visiblement. Sans se démonter, il contacte le FBI en leur écrivant ceci : “Bonjour Monsieur/M'dame, mon nom est Vishal Gautam. Je vis en Inde, je suis investisseur en crypto à temps partiel et trader et employé d'assurance santé à plein temps dans mon pays. […] Je ne suis pas dans quelque chose d'illégal et ne le serai jamais […]. Les fonds que vous retenez représentent une très grosse somme d'argent pour moi et ma famille, je vous demande de bien vouloir les débloquer”.

Le FBI explique de son côté que les affirmations du suspect sont fausses. Il indique posséder ces cryptomonnaies depuis 1 an et demi environ, ce dont les enquêteurs ne trouvent aucune preuve. La procédure est toujours en cours, mais il est peu probable que l'homme revoit son argent un jour, en supposant qu'il n'est pas condamné dans l'affaire. Sans présager de la peine encourue, on suppose qu'elle sera inférieure aux 11 000 ans prononcés à l'encontre de ce pirate en Turquie.

Source : 404 Media