Le blocage des sites de streaming pirates change de forme, mais est-ce vraiment la solution idéale ?

LaLiga espagnole ne bloque plus les rencontres sportives illégales de la même façon. Sa nouvelle approche pourrait satisfaire le plus grand nombre alors que la colère gronde de plus au plus chez les utilisateurs légitimes.

Si le piratage est condamné globalement, chaque pays possède sa propre législation et ses propres moyens d'action. En fonction, la lutte contre le streaming illégal est plus ou moins musclée. En Europe, c'est l'Espagne qui décroche la palme en la matière. LaLiga, ayant droit du championnat de football éponyme, a obtenu de nombreuses autorisations de la part de la justice nationale. Il y a quelques mois, elle a définitivement gagné le droit de bloquer des adresses IP partagées par Cloudflare par exemple.

Une solution radicale qui a entraîné la suspension de nombreux sites tout à fait légitimes utilisant les infrastructures de Cloudflare. Ces dommages collatéraux existent encore, et de plus en plus de voix s'élèvent pour les dénoncer. En parallèle, LaLiga a mis en place un nouveau système pour bloquer les sites Internet jugés illégaux. Il a le mérite d'être plus souple que le précédent, sans pour autant être parfait.

Pour bloquer le streaming illégal, LaLiga a une nouvelle méthode

Jusqu'à présent, un site identifié comme pirate (à tort ou à raison) devenait inaccessible en continu pendant une période donnée. Depuis le lancement de la nouvelle saison de football, on assiste à ce que l'on pourrait appeler des blocages intermittents. Ils sont de bien plus courtes durées, et peuvent visiblement survenir plusieurs fois au cours d'une même rencontre. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il y a deux objectifs possibles à cela.

Lire aussi – Streaming illégal : des internautes en danger de mort à cause du blocage des sites pirates ? Voici pourquoi c’est une possibilité

Le premier serait d'agacer fortement les pirates en coupant à plusieurs reprises la retransmission d'un match au lieu de l'en priver entièrement. Le deuxième serait d'éviter les plaintes en provenance des sites légitimes bloqués par erreur. Sur des périodes plus courtes et plus sporadiques, difficile en effet d'affirmer que le coupable est bien LaLiga et non une simple panne d'Internet. Cynique, mais efficace.

Source : TorrentFreak