Corsair confirme que la RAM DDR5 génère beaucoup plus de chaleur que la DDR4

Le standard DDR5 pour la mémoire RAM est indéniablement plus rapide et performant, mais il n’est pas exempt de problème. Dans une récente vidéo de présentation, l’équipe technique de Corsair révèle que les barrettes seront bien plus chaudes que leurs prédécesseures. En cause, la migration du module de gestion de l’alimentation.

Les gamers et autres utilisateurs de PC nécessitant de grosses performances attendent avec impatience l’arrivée de la RAM en DDR5, qui devrait se faire d’ici la fin de l’année. Grâce à ses débits monstres pouvant atteindre 4,8 Gb/s, le nouveau standard pulvérise la DDR4 actuelle qui, elle, monte à 3,2 Gb/s. De leurs côtés, les constructeurs se jettent sur la technologie pour repousser les limites du secteur, comme Samsung avec sa barrette de 512 Go et un débit de 7200 Mb/s.

Pour autant, tout n’est pas rose dans le monde de la DDR5. Pour obtenir ces performances hors pair, les constructeurs ont dû quelque peu revoir la conception de leurs barrettes, ce qui amène quelques désagréments. Comme l’expliquent Matt Woithe et George Makris, respectivement manager produit et directeur marketing chez Corsair, la nouvelle RAM « pourrait probablement tourner à une température beaucoup plus haute que la DDR4 ».

Sur le même sujet : CXL — Samsung lance un nouveau type de mémoire ultra-rapide basé sur des puces RAM DDR5

La DDR5 sera beaucoup plus chaude que la DDR4, mais Corsair a la solution

Qu’est-ce qui cause ce surplus de chaleur par rapport aux générations précédentes ? Pour répondre à cette question, il faut regarder au niveau de l’alimentation des barrettes. Alors que ces dernières étaient auparavant alimentées par la carte-mère, le module de gestion se retrouve désormais directement à l’intérieur de la RAM, ce qui génère donc de plus hautes températures. Un inconvénient auquel Corsair est toutefois préparé.

Ce rappel a en effet été l’occasion pour la firme de mettre en avant sa technologie Dual-path Heat Xchange (DHX), présente depuis les DDR2 et qui a depuis bien évolué. Celle-ci permet de dissiper la chaleur accumulée par les barrettes pour éviter les risques de surchauffe. Les utilisateurs ne devraient donc pas voir leurs barrettes griller au bout de quelques mois, malgré les températures observées.

Corsait prévoit le lancement de la DDR5 d’ici la fin de l’année, afin de coïncider avec la sortie des processeurs 12e génération Alder Lake d’Intel. Il faudra se montrer un plus patient si vous préférez opter pour un processeur AMD, les Zen 4 ne débarquant pas avant l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, la DDR5 devrait s’imposer comme la nouvelle référence dans les PC et les smartphones d’ici 2023.