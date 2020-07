La RAM en DDR5 promet un débit de 4,8 Gb/s dans les PC, elle arrive dès l’année prochaine

Huit ans après son officialisation, la DDR4 s’apprête à progressivement tirer sa révérence. La prochaine génération de RAM, la DDR5, vient d’être officialisée par l’organisme en charge de la plupart des normes et standards en microélectronique, la JEDEC. La fenêtre de lancement est prévue pour l’horizon 2021.

La DDR5 (JESD79-5) vient d’être officialisée par le Joint Electron Device Engineering Council, ou le JEDEC pour les intimes, huit ans après celle de la DDR4 (JESD79-4) et un peu plus d’un an après la LPDDR5. Ce nouveau standard devait répondre aux exigences actuelles de l’industrie, avec un débit (de lancement) annoncé à 4,8 Gb/s, contre 3,2 Gb/s pour la DDR4 aujourd’hui.

Un document publié sur le site officiel du JEDEC explique que ce débit a été obtenu par le doublement du Burst Length en BL16, passant ainsi de 8 à 16 bits. D’autres améliorations ont également été citées. Chaque module de DDR5 possédera deux sous-canaux entièrement indépendants de 40 bits, pour plus d’efficacité et plus de fiabilité sur le long terme. Chaque die pourra en outre atteindre les 8 Go (contre 2 Go actuellement), avec une quantité maximale de 128 Go en UDIMM. Autre nouveauté, la régulation de la tension, qui passe de 1,2 V à 1,1 V, sera également et désormais effectuée par chaque barrette, et non plus par la carte-mère. Cette baisse de tension en fonctionnement promet logiquement une meilleure efficacité énergétique.

Une meilleure régulation de la tension pour une meilleure efficacité énergétique

Autre nouveauté, la régulation de la tension, qui passe de 1,2 V à 1,1 V, sera également et désormais effectuée par chaque barrette, et non plus par la carte-mère. Cette baisse de tension en fonctionnement promet logiquement une meilleure efficacité énergétique. La régulation de la tension étant opérée différemment, un changement d’aspect est donc potentiellement à prévoir, en fonction des constructeurs. Sur le plan de la connectique, le nombre de broches reste similaire (288 pins). Des modifications sont également prévues pour les détrompeurs, les encoches qui aident à placer correctement la barrette de RAM sur leur l’emplacement.

Selon le JEDEC, de nombreux acteurs de l’industrie ont d’ores et déjà prévu l’implémentation de la DDR5 au sein de leurs produits. Les fabricants de processeurs dont AMD et Intel bien évidemment, mais aussi Micron, le groupe Samsung ainsi que l’entreprise sud-coréenne de semi-conducteurs SK Hynix, qui annonce une production de masse d’ici la fin de cette année.