Samsung lance une barrette de RAM DDR5 d’une capacité monstre de 512 Go et avec un débit à 7200 Mb/s

Samsung vient d'annoncer le développement de la première barrette de RAM DDR5 dotée d'une capacité monstre de 512 Go. Avec un débit montant de 7200 Mbit/s, ce produit vise avant tout les entreprises.

Tandis que Seagate promet des disques durs de 100 To d'ici 2030, Samsung vient d'annoncer le développement de la première barrette de RAM DDR5 dotée d'une capacité de 512 Go. Concernant ses spécifications, la RAM DDR5 de Samsung offre des performances deux fois supérieures à celles de la DDR4, avec un débit montant pouvant aller jusqu'à 7200 Mbit/s.

“La nouvelle DDR5 sera capable d'orchestrer les charges de travail les plus extrêmes en matière de calcul et de bande-passante élevée dans les domaines des supercalculateurs, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML), ainsi que des applications d'analyste de données”, assure le constructeur dans son communiqué.

La mémoire comporte un total de 40 puces DRAM, chaque puce DRAM comportant huit couches de modules DRAM de 16 Go empilés les uns sur les autres et reliés par des TSV (Though-silicon-via), ou des via traversants en français. Cela permet d'interconnecter une puce sur une autre, sans avoir recours à un câblage filaire. Cette technologie a été utilisée pour la première dans la DRAM en 2014 par Samsung.

Une collaboration avec Intel

Samsung précise que les modules de mémoire seront dotés du nœud de processus HKMG (High-K Metal Gate), déjà utilisé par Samsung pour la production de ses modules de mémoire VRAM GDDR6. Ce nœud de processus permettra de réduire la consommation d'énergie à hauteur de 13%, ce qui rendra la RAM GDDR5 particulièrement attractive pour les data centers, très énergivores.

Précisons que la mémoire DDR5-4800 MHz a été testée avec la plateforme CPU 8 Core Alder Lake d'Intel. Résultat : des performances boostées à hauteur de 112% par rapport à de la DDR4. “Les équipes d'ingénieurs d'Intel travaillent en étroite collaboration avec des leaders de la mémoire comme Samsung pour fournir une mémoire DDR5 rapide et économe en énergie, optimisée en termes de performances et compatible avec nos prochains processeurs Intel Xeon Scalable, dont le nom de code est Sapphire Rapids”, promet Carolyn Duran, vice-présidente et directrice générale de la mémoire et de la technologie IO chez Intel.

Pour l'heure, Samsung teste différentes variantes de sa mémoire DDR5. Il n'y a toutefois aucune date de lancement à se mettre sous la dent. Il ne faut pas se leurrer toutefois, les barrettes de RAM DDR5 ne seront pas disponibles pour le grand public avant 2022 ou 2023.

