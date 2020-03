Disney repousse la sortie des Nouveaux Mutants et de Mulan à cause du Coronavirus

Événements sportifs, manifestations culturelles, concerts, conférences, salons… Actuellement, tous les événements sont tantôt repoussés, tantôt définitivement annulés à cause de la pandémie du Coronavirus. Le 7e art n’y échappe pas. Disney vient d’annoncer que la sortie de ses films Mulan et Les Nouveaux Mutants allait être repoussée à une date encore inconnue.

Branle-bas de combat chez Disney, qui ferme les portes de ses parcs d’attractions et qui revoit la programmation de ses sorties ciné à cause du Coronavirus. Les Nouveaux Mutants, Mulan et Affamés sont les premiers concernés, mais rien ne garantit qu’il n’y en ait pas d’autres dans les prochaines semaines. Le géant risque de devoir revoir l’intégralité de son calendrier à cause de la pandémie et des mesures appliquées par chaque gouvernement pour éviter la propagation du virus.

New Mutants ou la malédiction du dernier film X-Men

Le long-métrage Les Nouveaux Mutants (New Mutants en vo) n’a décidément pas de chance : c’est la 4e fois que sa sortie dans les salles obscures se voit repoussée. Après une première bande-annonce dévoilée en octobre 2017, et une sortie programmée le 4 avril 2018, le film avait été finalement été décalé. Une pseudo-histoire de reshoots (contredite par le réalisateur Josh Boone), une nouvelle date de sortie, Disney qui s’invite à la fête et qui rachète la 21st Century Fox, encore une nouvelle date de sortie… Le film a erré pendant plus de deux ans jusqu’à ce que Disney lui offre un véritable créneau : New Mutants devait initialement sortir le 1er avril prochain. Mais le Coronavirus a eu raison du long-métrage, puisque Disney vient de repousser la programmation de trois de ses films :

New Mutants , le dernier rescapé de la franchise X-Men sous l’ère de la 21st Century Fox

, le dernier rescapé de la franchise X-Men sous l’ère de la 21st Century Fox Mulan , un live-action basé sur la célèbre « princesse » Disney

, un live-action basé sur la célèbre « princesse » Disney Affamés, un film d’horreur de Searchlight Pictures, dont les droits d’exploitation ont aussi été acquis suite au rachat de la Fox par Disney

Pour l’instant, aucune nouvelle date de sortie n’a été délivrée par Disney. Pour l’instant, Black Widow, le prochain gros blockbuster Disney, n’a pas encore été repoussé. Disney n’ayant pas encore communiqué dessus, la sortie en France du prochain Marvel semble toujours maintenue au 29 avril 2020.

En attendant que New Mutants et les autres films se trouvent un créneau, il reste toujours l’arrivée imminente de Disney+ en France pour se consoler. La plateforme de streaming débarquera le 24 mars prochain dans l’Hexagone, ça c’est une certitude. À moins que le géant du divertissement ne la lance un peu en avance, comme il l’a fait récemment en Inde, qui sait ?