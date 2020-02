Coronavirus : LG et ZTE annulent leurs conférences au MWC 2020

Le coronavirus a contraint LG et ZTE à annuler leurs conférences prévue au MWC 2020 de Barcelone. Les deux firmes affirment vouloir éviter les risques et les désagréments inutiles pour ses employés. La GSM Association, l’organisme derrière le salon, assure que le MWC se déroulera malgré tout comme prévu. Sans surprise, des précautions seront néanmoins prises par les organisateurs.

Interrogé par nos confrères de The Verge, un porte parole de ZTE a annoncé l’annulation de la conférence du constructeur attendue au MWC 2020. « Nous avons tendance à être une entreprise trop courtoise et nous ne voulons tout simplement pas mettre les gens mal à l’aise » explique le porte parole. Le groupe chinois estime visiblement que la présence de ses employés sur le salon risque de déplaire aux visiteurs.

ZTE évoque aussi les difficultés à obtenir un visa et à voyager de la Chine vers le reste du monde. Jusqu’ici, 28 compagnies aériennes ont en effet prises des mesures pour endiguer la propagation de l’épidémie hors de Chine. Les vols vers le sol chinois sont par exemple suspendus par la plupart des compagnies. Certains pays, dont la Russie, ont même décidé de fermer leurs frontières aux ressortissants chinois.

Peu après ZTE, LG a publié un communiqué similaire. « Soucieux de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de ne pas participer au MWC 2020. Cette décision évite d’exposer des centaines d'employés de LG à des voyages internationaux déjà devenus plus compliqués à mesure que le virus continue de se propager à travers les frontières » explique LG.

« LG organisera prochainement des événements distincts pour annoncer ses nouveaux produits mobiles pour 2020 » annonce le constructeur sud-coréen. Pour rappel, LG avait notamment prévu de présenter le LG G9 ThinQ et le LG V60 ThinQ lors du MWC. En règle générale, LG profite aussi du salon pour mettre en avant ses nouveaux téléviseurs.

Un impact limité sur le MWC 2020

La GSM Association, organisatrice du Mobile World Congress, assure que l’épidémie de coronavirus n’a qu’un « impact minime sur l’événement jusqu’à présent » et que le salon « se déroulera comme prévu ». Le MWC ouvrira donc ses portes à Barcelone dès le lundi 24 février 2020. Néanmoins, l’organisme va prendre « des mesures énergiques pour contenir et réduire toute nouvelle propagation du virus ». Parmi les mesures évoquées par la GSM Association, on trouve un « programme de nettoyage et de désinfection accru », une « augmentation du soutien médical sur place » et une « politique de non-poignée de main » pour les participants.

L’épidémie de coronavirus a déjà causé la mort de 490 personnes en Chine. On dénombre désormais 24 300 cas d’infection dans la république populaire. Selon les autorités sanitaires, 80% des victimes de ce nouveau virus sont âgées de 60 ans ou plus et souffraient déjà de graves problèmes de santé.

Source : The Verge