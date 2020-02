Google développe un économiseur de batterie plus radical pour les smartphones

Google est en train de développer un nouveau mode économiseur de batterie beaucoup plus drastique. L’option, qui devrait vraisemblablement arriver d’abord sur les Pixel, limitera des fonctionnalités des smartphone, de sorte que ce dernier sollicite le moins possible la batterie.

Vous trouvez que l’économiseur de batterie ne suffit plus ? Google travaille visiblement sur une solution. Deux membres de XDA ont en effet découvert des références à un mode « ultra low power » dans le code source AOSP. Le changement aurait été proposé par un « ingénieur de systèmes d’alimentation » chez Google, qui a surtout proposé des améliorations visant le Pixel 4. A en croire XDA, cela suffit pour anticiper l’arrivée de ce mode sur les Pixels, en particulier les futurs Pixel 5.

Le mode économiseur d’énergie présent sur tous les smartphones Android et iPhone inclus, a pour but de limiter la consommation des smartphones sans trop impacter l’expérience utilisateur. La plupart des changements que ce mode propose – baisse de la cadence du processeur, baisse de la luminosité, réduction de la fréquence des notifications, localisation plus limitée… – sont ainsi presque invisibles pour l’utilisateur.

Néanmoins, le but d’un mode « ultra low power » serait d’aller au-delà de ces optimisations, pour limiter drastiquement les fonctionnalités de l’appareil en échange de nettement plus d’autonomie. Samsung avait déjà développé quelque chose de semblable en 2014 sur les Galaxy S5. Pour vous donner une idée, ce mode passait l’écran en noir et blanc, supprimait l’accès à internet, et limitait l’utilisation du smartphone aux fonctionnalités les plus basiques (appels, SMS).

Les utilisateurs de Pixel pourraient sans doute en bénéficier : depuis leur sortie, la capacité de la batterie des Pixel 4, inférieure à celle des Pixel 3, est la cible de critiques. Cela se traduit par une autonomie plutôt moyenne si on compare avec l’autonomie des meilleurs smartphones concurrents. On espère néanmoins que cela ne sera pas la seule astuce de Google pour prolonger l’autonomie de ses prochains smartphones : on aura beau dire ou faire, rien de tel qu’une plus grande capacité de batterie pour délivrer davantage d’autonomie…

