Coronavirus : le MWC 2020 conseille d’éviter les poignées de mains entre participants

Alors que l’épidémie de Coronavirus continue avec plus de 1000 morts en Chine, le MWC 2020 renforce ses mesures sanitaires. Parmi celles-ci, les participants auront interdiction de serrer des mains pour éviter la contagion.

GSMA, l’organisateur du MWC 2020 explique dans une mise à jour sur la situation du coronavirus que l’événement sera bien maintenu : « Aujourd’hui, le GSMA avance comme prévu et tiendra le MWC Barcelona du 24 au 27 février 2020 ». GSMA ajoute : « bien que le GSMA confirme que certains grands exposants ont décidé de ne pas venir à l’exposition cette année et que d’autres réfléchissent encore aux prochaines étapes à prendre, nous restons forts de plus de 2800 exposants ».

Le consortium explique avoir mis en place quatre mesures fortes pour rassurer les participants : tous les voyageurs en provenance de la province chinoise de Hubei seront ainsi exclus de l’événement cette année. Les personnes qui ont été en Chine doivent pouvoir démontrer qu’elles ont été hors du pays pendant plus de 14 jours avant le MWC 2020. Des vérifications de la température corporelle seront implémentées. Les participants devront certifier qu’ils n’ont pas été en contact avec une personne infectée.

Salon maintenu, hygiène renforcée

Par ailleurs, le MWC 2020 adopte un train de mesures visant à renforcer l’hygiène sur le salon. Est ainsi prévu un nettoyage et une désinfection renforcée de tout ce que les participants sont susceptibles de toucher (surfaces, rambardes, WC, entrées/sorties, écrans tactiles, etc.). Il y aura également deux fois plus de médecins sur place que l’année dernière. Une campagne de sensibilisation a également été mise en place, avec des panneaux pour rappeler aux participants de prendre les précautions nécessaires.

Par ailleurs, les participants auront accès à des produits de désinfection et de nettoyage. Le personnel a été spécialement formé aux mesures sanitaires pour éviter la contagion. Les exposants eux-mêmes sont tenus d’implémenter une hygiène renforcé et une désinfection. Des politiques de santé publique ont été mises en place dans les hôtels, transports, restaurants et magasins de Barcelone. Les microphones seront systématiquement désinfectés et changés à chaque intervenant.

Une ligne de téléphone sera accessible 24h sur 24 à tous les participants pour signaler tout problème et obtenir si besoin rapidement une assistance médicale. Mais la mesure qui marquera sans doute le plus cette édition 2020 du MCW, c’est qu’il est désormais conseillé aux participants de ne pas se serrer la main.

Un comble pour ce salon réservé aux professionnels et où se nouent parfois de gros contrats en coulisses. Mais qui se comprend par ailleurs parfaitement, les mains étant l’un des principaux vecteur de contagion pour de nombreux virus et bacilles. Concernant Phonandroid, plusieurs des membres de notre rédaction doivent se rendre cette année sur le salon. Pour l’instant, malgré l’annulation de Sony, LG, ZTE, Ericsson et Nvidia, et la réduction de la présence de Samsung à Barcelone leur participation est maintenue.